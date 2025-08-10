greece-salonikia

"Πόσες τραγωδίες πρέπει να ζήσουμε ακόμα για να καταλάβουμε επιτέλους ότι τα οικονομικά εγκλήματα δεν είναι μικροπράγματα;" διερωτάται η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοντρούτσα Κόβεσι,μιλώντας στο γερμανικό δίκτυο ARD και σημειώνοντας εμφατικά ότι η διαφθορά μπορεί να έχει θανάσιμα αποτελέσματα.Αναφέρει μάλιστα ως παράδειγμα το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με τους 57 νεκρούς."Οι έρευνές μας κατέδειξαν ότι η Ελλάδα έλαβε εκατομμύρια από την ΕΕ για το σιδηροδρομικό της δίκτυο. Το σύστημα σήμανσης επρόκειτο να ανανεωθεί. Αν το έργο είχε υλοποιηθεί έγκαιρα και σωστά, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί". Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει για την υπόθεση των Τεμπών, η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοντρούτσα Κόβεσι, μιλώντας στο γερμανικό δίκτυτο ΑRD. Η Κόβεσι διαδραματίζει την ίδια ώρα και κομβικό ρόλο και στο μεγάλο σκάνδαλο αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.H Kόβεσι ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διερευνά υποθέσεις διαφθοράς: από απάτες στον τομέα των κοινοτικών επιδοτήσεων μέχρι διασυνοριακά εγκλήματα. "Οι μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης στην ΕΕ βρίσκονται στο γραφείο της", υπογραμμίζει το ρεπορτάζ. "Δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Διαφθορά, απάτες με επιδοτήσεις, φορολογικές και τελωνειακές απάτες", αναφέρει η Κόβεσι.2.666 υποθέσεις διαφθοράς το 2024Μόνο μέσα το 2024 σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπό την Κόβεσι ξεκίνησε έρευνες σε πάνω 2.666 υποθέσεις. Εκτιμώμενη ζημία στα ευρωπαϊκά ταμεία: 24,8 δις ευρώ.Η ίδια αποκαλύπτει πάντως ότι έχει γίνει δυσάρεστη σε αρκετούς πολιτικούς. Κάποιοι μάλιστα της λένε όπως αποκαλύπτει: "Κυρία Κόβεσι, δεν πρέπει να μιλάτε τόσο πολύ γι αυτές τις υποθέσεις και να δεν πρέπει να δημοσιεύετε στοιχεία". Για την ίδια, με καταγωγή από τη Ρουμανία, μια χώρα με υψηλό δείκτη διαφοράς, προκαλεί ακόμη έκπληξη το γεγονός ότι και στην Ευρώπη "υπάρχει μια τάση να μην αντιμετωπίζονται τα προβλήματα όταν προκύπτουν".Η Κόβεσι έγινε η νεότερη και πρώτη γυναίκα Γενική Εισαγγελέας στη Ρουμανία το 2006 σε ηλικία 33 ετών, σε μια από τις πιο διεφθαρμένες χώρες στην Ευρώπη."Είδα πώς η διαφθορά επηρέαζε την καθημερινότητά μας. Ήθελα μάλλον να κάνω κάτι σημαντικό για την κοινωνία κι έτσι σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να κάνω τη διαφορά μέσω της δουλειάς μου", αναφέρει η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Το 2019 έγινε η πρώτη γυναίκα Ευρωπαία Εισαγγελέας.Όσο για την Γερμανία αναφέρει ότι ούτε αυτή αποτελεί εξαίρεση. Συχνές είναι κυρίως οι φορολογικές απάτες με αποτέλεσμα οι φορολογικές αρχές να χάνουν ετησίως σχεδόν 10 δις."Ο αγώνας για την δικαιοσύνη αξίζει"H Kόβεσι, όπως διαφαίνεται από το ρεπορτάζ του ARD, έχει απόλυτη επίγνωση της ευθύνης που συνδέεται με την θέση της αλλά και την πραγματικότητα. Όπως λέει, η διαφθορά δεν θα εξαφανιστεί ποτέ."Όμως ο αγώνας αξίξει γιατί το αίσθημα δικαιοσύνης είναι απαραίτητο για τους πολίτες, για τη δημοκρατία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια ανεξάρτηση και ισχυρή δικαστική εξουσία".Πηγή: Deutsche Welle