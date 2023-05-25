2023-05-25 20:48:36
Φωτογραφία για Εκλογές 2023: Η σύνθεση της υπηρεσιακής κυβέρνησης – Όλα τα ονόματα

 



Ανακοινώθηκαν τα ονόματα της υπηρεσιακής κυβέρνησης υπό τον πρωθυπουργό, Ιωάννη Σαρμά, ο οποίος ορκίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 25/5. Αξίζει να αναφερθεί ότι Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, είναι ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Ηλίας Σιακαντάρης.

Τα ονόματα:

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΡΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΠΡΟΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΔΑΝΙΗΛ ΕΣΔΡΑΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΡΗΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΕΤΤΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ



ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΗΛΙΑΣ ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ


ertnews.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Παράταση για την υποβολή αιτήσεων στον πλαίσιο της πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης (υπομέτρο 4.1, δράση 4.1.5)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παράταση για την υποβολή αιτήσεων στον πλαίσιο της πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης (υπομέτρο 4.1, δράση 4.1.5)
Καταγγελία-σοκ: Έδεσαν και φίμωσαν στην τουαλέτα σχολείου επτάχρονη μαθήτρια Α' Δημοτικο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Καταγγελία-σοκ: Έδεσαν και φίμωσαν στην τουαλέτα σχολείου επτάχρονη μαθήτρια Α' Δημοτικο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μόνιμος διορισμός 56 Θεολόγων - Τα ονόματα
Μόνιμος διορισμός 56 Θεολόγων - Τα ονόματα
Ο Δήμος Αγρινίου στην έκθεση καινοτομίας και τεχνολογίας Beyond 2023
Ο Δήμος Αγρινίου στην έκθεση καινοτομίας και τεχνολογίας Beyond 2023
Πρωτιά για τον Σασμό - Αναλυτικά η τηλεθέαση (23/5/2023)
Πρωτιά για τον Σασμό - Αναλυτικά η τηλεθέαση (23/5/2023)
Στην πρώτη θέση ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - Αναλυτικά η τηλεθέαση (24/5/2023)
Στην πρώτη θέση ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - Αναλυτικά η τηλεθέαση (24/5/2023)
Στην κορυφή της τηλεθέασης το LIVE NEWS - Αναλυτικά η τηλεθέαση (24/5/2023)
Στην κορυφή της τηλεθέασης το LIVE NEWS - Αναλυτικά η τηλεθέαση (24/5/2023)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ανακοίνωση υποψηφιότητας Μιλτιάδη Μπίρμπα, με το συνδυασμό του Δημάρχου Γιάννη Τριανταφυλλάκη
Ανακοίνωση υποψηφιότητας Μιλτιάδη Μπίρμπα, με το συνδυασμό του Δημάρχου Γιάννη Τριανταφυλλάκη
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ. Ανελέητη, αδιαφανής και ΟΧΙ ΜΟΝΟ κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος 2011-2021
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ. Ανελέητη, αδιαφανής και ΟΧΙ ΜΟΝΟ κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος 2011-2021
Λαμπαδηφορία - πορεία μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
Λαμπαδηφορία - πορεία μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
Σημεία από τη συνέντευξη του Θανάση Παπαθανάση στην εκπομπή «Διπλή Ταυτότητα» στο Ionian Tv.
Σημεία από τη συνέντευξη του Θανάση Παπαθανάση στην εκπομπή «Διπλή Ταυτότητα» στο Ionian Tv.
Την Παρασκευή 30 Ιουνίου η απόκτηση άδειας Βοηθού Φαρμακείου
Την Παρασκευή 30 Ιουνίου η απόκτηση άδειας Βοηθού Φαρμακείου