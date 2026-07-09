Παρά το γεγονός ότι στην ΕΡΤ συνεχίζονται οι συζητήσεις για τον προγραμματισμό και το διαθέσιμο μπάτζετ της νέας τηλεοπτικής σεζόν, ένα project φαίνεται να προχωρά με σταθερά βήματα. Ο λόγος για τη νέα καθημερινή κωμική σειρά με τίτλο «Κουτσουπιές», η οποία αναμένεται να επαναφέρει την κωμωδία στο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ η ανάθεση της παραγωγής στην εταιρεία του Γιάννη Καραγιάννη, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των γυρισμάτων.

Η σειρά βασίζεται σε πρωτότυπο ελληνικό σενάριο και εκτυλίσσεται στη σύγχρονη εποχή. Παράλληλα, το καστ αρχίζει να διαμορφώνεται, με τον Αντώνης Καρυστινός και τον Θανάσης Κουρλαμπάς να έχουν συμφωνήσει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Στο δυναμικό της σειράς εντάσσεται επίσης η Δήμητρα Στογιάννη, ενώ τη συνεργασία του με την ΕΡΤ συνεχίζει και ο Θανάσης Πατριαρχέας, μετά την επιτυχημένη συμμετοχή του στη σειρά «Ηλέκτρα».

Την ίδια στιγμή, οι προετοιμασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, καθώς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η κατασκευή του χωριού όπου θα εκτυλίσσεται η ιστορία. Όλα δείχνουν πως οι «Κουτσουπιές» μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία, αποτελώντας μία από τις βασικές προσθήκες της νέας τηλεοπτικής σεζόν της ΕΡΤ.

Πηγή: tvnea.com