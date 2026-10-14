2026-10-14 16:08:16

Κληρώθηκε, σε δημόσια συνεδρίαση του Τριμελούς Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου Λάρισας, η σύνθεση του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, δικαστήριο στο οποίο θα επαναληφθεί η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο.Μετά και την κλήρωση -προχθές σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε»- της σύνθεσης και καθώς η δίκη έχει προγραμματισθεί για τις 6 Νοεμβρίου, τότε αναμένεται να διεξαχθούν παράλληλα στη Λάρισα δύο δίκες sidirodromikanea

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