Αλλαγές δρομολογεί το Open για τον «Αδύναμο Κρίκο», στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του προγράμματός του ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι αναμένεται να μετακινηθεί στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του προσώπου που θα κρατήσει τα ηνία της παρουσίασης.Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταφορά του παιχνιδιού στο διήμερο θεωρείται πλέον δεδομένη, με τον σχεδιασμό να προβλέπει την προβολή δύο επεισοδίων κάθε εβδομάδα, πριν ή μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.Την ίδια ώρα, οι συζητήσεις για τον παρουσιαστή ή την παρουσιάστρια του νέου κύκλου βρίσκονται σε εξέλιξη. Η πρώτη εισήγηση θέλει τη Μαρία Μπακοδήμου να παραμένει στη θέση της οικοδέσποινας, συνεχίζοντας τη συνεργασία της με το παιχνίδι και τη νέα τηλεοπτική σεζόν.Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται το όνομα του Τάσου Τρύφωνος, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τον «Αδύναμο Κρίκο», καθώς είχε παρουσιάσει με επιτυχία την εκδοχή του παιχνιδιού που προβλήθηκε στο παρελθόν από τον ΣΚΑΪ.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η περίπτωση της Μαρίας Σολωμού. Η γνωστή ηθοποιός αποτελεί μία από τις επιλογές που εξετάζει το Open, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να υποστηρίξει με επιτυχία τον αυστηρό, αιχμηρό και σαρκαστικό χαρακτήρα που απαιτεί το συγκεκριμένο τηλεοπτικό format.Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε να «κλειδώσει» ο σχεδιασμός του παιχνιδιού για τη νέα σεζόν.Υπενθυμίζεται ότι τα δικαιώματα του «Πιο Αδύναμου Κρίκου» ανήκουν στο Open, ενώ την εκτέλεση της παραγωγής έχει αναλάβει η Barking Well Media του Νίκου Κοκλώνη.Πηγή: tvnea.com