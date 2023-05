Η φετινή τηλεοπτική σεζόν οδεύει προς την ολοκλήρωσή της και ενδιαφέρον παρουσιάζει αν θα συνεχιστούν κάποια προγράμματα του ΣΚΑΪ







Σύμφωνα με την εφημερίδα «Real News» ο διαγωνισμός τραγουδιού (το The Voice δηλαδή) τελειώνει, καθώς αναμένεται να μείνει εκτός προγράμματος για ολόκληρη την προσεχή τηλεοπτική σεζόν. Αντιθέτως το τo «Ι’m a celebrity» πήρε το «ΟΚ» και θα το δούμε στις οθόνες μας στο πρώτο μισό της σεζόν.







Από εκεί και πέρα η συνεργασία του καναλιού του Φαλήρου με τον Τούρκο παραγωγό Ατζούν Ιλιτζαλί θα περιλαμβάνει για μία ακόμη χρονιά το Survivor, το οποίο θα ξεκινήσει στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν.







Αμφότερα τα ριάλιτι θα γυριστούν στον Άγιο Δομίνικο, ενώ η AcunMedya, αφού παραχώρησε στον ΣΚΑΪ το «My style rocks» και συμφώνησε για το φινάλε του «The Voice» δεν θα έχει πλέον καμία παραγωγή της επί ελληνικού εδάφους, αδειάζοντας και τα αντίστοιχα στούντιο.







Τέλος αναφορικά με το ριάλιτι «I’m a celebrity get me out of here» θα περιλαμβάνει 24 επεισόδια και θα προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα.

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM