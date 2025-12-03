2025-12-03 09:13:26
Νέο επεισόδιο «Τότε και Τώρα»! Νέες περιπέτειες για τα αγαπημένα μας ζευγάρια! Νέες ξεκαρδιστικές ατάκες από την Έλενα Χαραλαμπούδη και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, στον ΣΚΑΪ. Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 21.00, ο Τάκης και η Σούλα, η Βαλέρια και ο Σπύρος ετοιμάζονται να γίνουν γονείς και εμείς πηγαίνουμε μαζί τους στο Μαιευτήριο.

Στο νέο επεισόδιο, τα δύο ζευγάρια ζουν την ίδια εμπειρία: τη γέννα.

Στο ΤΟΤΕ, η Σούλα και ο Τάκης, λαϊκοί, άγαρμποι, τρυφεροί μέσα στο χάος τους, τρέχουν στο μαιευτήριο με φακελάκια και προλήψεις, ζώντας μια γέννα χύμα, αγχωμένη και αστεία.

Στο ΤΩΡΑ, η Βαλέρια και ο Σπύρος έχουν birth plan, λίστες, μαίες on demand, μωρουδιακά με manual και άγχος να κάνουν τα πάντα “σωστά”, πνιγμένοι στην υπερπληροφόρηση.

Οι σκηνές στο μαιευτήριο αποκαλύπτουν τη διαφορά νοοτροπίας: άλλοτε αυτοσχεδιασμός, σήμερα manuals, σύμβουλοι και ενοχές. Μέσα από χιούμορ και υπερβολή, αναδεικνύεται η διαχρονική τρέλα της γονεϊκότητας. Στο τέλος και οι δύο γενιές παλεύουν με τον ίδιο φόβο, την ίδια αγάπη και την ίδια αστείρευτη αμηχανία μπροστά στη ζωή που έρχεται.

Guest star, η Βάσω Καβαλιεράτου στον ρόλο της νοσοκόμας.

Οι εποχές αλλάζουν – Οι κόντρες μένουν!

«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»

Κάθε Τετάρτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ





Πηγή: tvnea.com
