2023-07-17 19:12:41
Φωτογραφία για ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ.
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/07/2023 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΤΩΝ « Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. . ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ :9:00 π.μ. ΕΩΣ 13: 30 μ.μ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ.

ΕΚ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
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