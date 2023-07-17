2023-07-17 19:12:41
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/07/2023 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΤΩΝ « Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. . ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ :9:00 π.μ. ΕΩΣ 13: 30 μ.μ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ.
ΕΚ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
ximeronews
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ.
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