Μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Με αυτό το μήνυμα ως οδηγό, την Κυριακή 26.4 η Liafarm πραγματοποίησε με επιτυχία εθελοντική αιμοδοσία, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της στην κοινωνική προσφορά και την αλληλεγγύη.

Η δράση υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή των εργαζομένων της εταιρίας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με προθυμία και αίσθημα ευθύνης, αφιερώνοντας λίγο από τον χρόνο τους για έναν τόσο σημαντικό σκοπό. Η ανταπόκριση υπήρξε ιδιαίτερα ενθαρρυντική!

Η εθελοντική αιμοδοσία δεν αποτελεί απλώς μια οργανωμένη δράση, αλλά μια ισχυρή υπενθύμιση της αξίας της ανθρώπινης ζωής και της σημασίας της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Η διοίκηση της Liafarm εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια και τις ειλικρινείς ευχαριστίες σε όλους όσοι συμμετείχαν, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της πρωτοβουλίας.













