2026-04-27 12:34:18
Φωτογραφία για ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ LIAFARM

 



Μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Με αυτό το μήνυμα ως οδηγό, την Κυριακή 26.4 η Liafarm πραγματοποίησε με επιτυχία εθελοντική αιμοδοσία, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της στην κοινωνική προσφορά και την αλληλεγγύη.

Η δράση υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή των εργαζομένων της εταιρίας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με προθυμία και αίσθημα ευθύνης, αφιερώνοντας λίγο από τον χρόνο τους για έναν τόσο σημαντικό σκοπό. Η ανταπόκριση υπήρξε ιδιαίτερα ενθαρρυντική!

Η εθελοντική αιμοδοσία δεν αποτελεί απλώς μια οργανωμένη δράση, αλλά μια ισχυρή υπενθύμιση της αξίας της ανθρώπινης ζωής και της σημασίας της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Η διοίκηση της Liafarm εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια και τις ειλικρινείς ευχαριστίες σε όλους όσοι συμμετείχαν, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της πρωτοβουλίας.





 

farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
