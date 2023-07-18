2023-07-18 10:12:22
Φωτογραφία για Πεσμένο το ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ YES - Σαρώνει το Ρετιρέ στο MEGA -
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια στην πρωινή ζώνη. 

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ 6.9

ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε) 6.5

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 8.7

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 8.3

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ YES 9.6

ΣΗΜΕΡΑ 16.9

AΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 11.6

ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ 11.4

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 13.0

ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 21.7

ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 21.8

Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ(Ε) 13.6

ALPHA ΤΩΡΑ 6.8

ΕΡΤ ΝEWS 3.0

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 6.0

NEWS ROOM 4.2

ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ Ε 6.0

ΚΑΤΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ Ε 6.9

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ. 

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά. 

ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research

Πηγή: tvnea.com
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