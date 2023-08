Άλλη μια εκπομπή σταμάτα την προβολή του από το Open.

Η ίδια η Μαρία Ζαφειράτου ανακοίνωσε το οριστικό τέλος της εκπομπής Total Football μέσα από τον προσωπικό λογαριασμλο της στο facebook: «Μία από τις πρώτες Κυριακές που είχα ξεκινήσει το Total Football, με είχε πάρει τηλέφωνο ο Στέλιος να με ρωτήσει αν είμαι οκ. “Έχω γύρω μου ένα σωρό τηλεοράσεις, βλέπω και μιλάω συνεχώς για μπάλα, θα μπορούσα να μην είμαι;”.







Έτσι ακριβώς κύλησαν και όλες οι υπόλοιπες Κυριακές των τελευταίων 2 χρόνων.







Πολλή μπάλα, πολλή όρεξη για τις εκπομπές, πολύ γέλιο, περηφάνια για ένα αποτέλεσμα που δεν είχε εξαρτήσεις, καθοδηγούμενα σενάρια και τακτικές.







Θα μου λείψουν πολύ αυτές οι Κυριακές γιατί δυστυχώς δεν θα συνεχιστούν.







Το Total Football δεν θα βγει φέτος.

Έχω να κρατήσω πολλά ωστόσο. Την επανασύνδεση μου μετα από σχεδόν 20 χρόνια με τον @panvogpanosvoglis – σαν να μην πέρασε μια μέρα. Το δωρεάν σεμινάρια ποδοσφαίρου που έπαιρνα κάθε εβδομάδα από τον Αλέξη Σπυρόπουλο και τον @nikosdabizas. Την παρέα στην αίθουσα σύνταξης, που θύμιζε κάτι από τα ξεκινήματά μας.







Γιώργο Τσαντακη ευχαριστώ για την στήριξη και την εμπιστοσύνη. Πανο, είσαι ο καλύτερος συμπαρουσιαστής μου. Με μικρή εξαίρεση τον Γκαρι Λινεκερ(για όλα τα υπόλοιπα, που ήταν πολλά, ξέρεις εσύ) @angelo.to , you did this. Till next time».

Πηγή: tvnea.com