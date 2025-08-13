2025-08-13 12:50:12
Στις προσεχείς ημέρες αναμένονται δύο σημαντικές αποχωρήσεις στο τηλεοπτικό τοπίο, οι οποίες θα φέρουν ανακατατάξεις στον χώρο των ειδήσεων σε τρία κανάλια.

Η Στέλλα Στυλιανού μετά από τέσσερα χρόνια στο Mega, ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το κανάλι της Συγγρού. 

Σύμφωνα με την Ναταλία Ανδρικοπούλου  (tvinsider), η δημοσιογράφος έχει δεχθεί πρόταση από την ΕΡΤ και βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για να ενταχθεί στο δυναμικό του ΕΡΤnews. Στο Mega, η Στυλιανού παρουσίαζε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Σαββατοκύριακου και έχει συμμετάσχει επίσης σε εκπομπές της πρωινής ζώνης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Παράλληλα, και η Αδαμαντία Λιόλιου φαίνεται να έχει «κλείσει» τη μετακίνησή της από το Open στην ΕΡΤ. Η δημοσιογράφος, που παρουσιάζει το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Open, αναμένεται να αποχωρήσει από το κανάλι της Παιανίας και να ενταχθεί στο ΕΡΤnews για τη νέα σεζόν.

Και οι δύο δημοσιογράφοι θα αξιοποιηθούν στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤnews, που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: tvnea.com
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (12/8/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (12/8/2025)
Εικόνες από τις ζημιές που υπέστη το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Αχαΐα από τις φωτιές
Εικόνες από τις ζημιές που υπέστη το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Αχαΐα από τις φωτιές
