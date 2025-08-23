2025-08-23 12:18:55

Το ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας φαίνεται να εξετάζουν ο Νίκος Κοκλώνης και το Open, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ.



«Παρά το γεγονός ότι γνωρίζαμε πως υπήρξε ρήξη ανάμεσα στο Open και τη Barkingwell, υπάρχει πλέον μια νέα προσέγγιση που σχετίζεται με την παραγωγή ψυχαγωγικών εκπομπών, καθώς το κανάλι διαθέτει ήδη αρκετά ενημερωτικά προγράμματα. Οι συζητήσεις αφορούν τρεις τηλεοπτικές ζώνες και ισάριθμες εκπομπές», ανέφερε ο δημοσιογράφος.



Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Κοκλώνης είχε συνεργαστεί δύο φορές στο παρελθόν με το Open, με τη δεύτερη συνεργασία να ολοκληρώνεται επεισοδιακά. Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι συνθήκες δείχνουν να είναι διαφορετικές.



Παράλληλα, έκαναν την εμφάνισή τους για ακόμη μια φορά φήμες που θέλουν το κανάλι να πωλείται. Ωστόσο, για την ώρα, οι πληροφορίες αυτές διαψεύδονται.



