Νέα ενημερωτική πρόταση του OPEN από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου. Τα καθημερινά μας απογεύματα θα συνοδεύονται, πλέον, από «Καθαρές Κουβέντες».



Ο Σπύρος Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου θα ενημερώνουν με καθαρό τρόπο και τολμηρό λόγο για όσα κρύβονται πίσω από τις γραμμές των γεγονότων και όσα σχεδιάζονται πίσω από κλειστές πόρτες. Σε όλους τους τομείς της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Στην Ελλάδα και τον κόσμο.



Μισόλογα ακούγονται πολλά κάθε μέρα. Από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις τέσσερις παρά τέταρτο το απόγευμα έρχονται «Καθαρές Κουβέντες».

Με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου. Στο OΡΕΝ.

Πηγή: tvnea.com
Έρχεται μόνιμος διορισμός 90 Θεολόγων Γενικής Παιδείας και 5 Θεολόγων Ειδικής Αγωγής
Έρχεται μόνιμος διορισμός 90 Θεολόγων Γενικής Παιδείας και 5 Θεολόγων Ειδικής Αγωγής
Αστακός 7/8/2025—Άφιξη των σκαφών της 35ης Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Ιονίου – Ράλι Ιονίου 2025,
Αστακός 7/8/2025—Άφιξη των σκαφών της 35ης Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Ιονίου – Ράλι Ιονίου 2025,
Νέα μεταγραφή από τον ΑΝΤ1 στο OPEN
Οριστικοποιείται σταδιακά η ομάδα της νέας εκπομπής του Θανάση Πάτρα στο Open
«10 Παντού»: Αυτή είναι η νέα εκπομπή του OPEN
Αυτός παίρνει και επίσημα τη θέση του Παναγιώτη Στάθη στο OPEN
Η ανακοίνωση του OPEN για τον Γιάννη Κολοκυθά
Ουρανία Παπαγεωργίου : τελέστηκε λειτουργία στο εκκλησάκι των Αγγέλων Ταξιαρχών Βασιλόπουλου
Το θαύμα των Κινέζων -Παρουσίασαν ένα νέο τρένο που ταξιδεύει με 600 χλμ./ώρα
Μια ξεχωριστή Έκθεση Ελληνικής Διακοσμητικής τέχνης στη Μπαμπίνη Ξηρομέρου(φωτο)
30 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου στο Ιράν
DIRAC medal 2025
