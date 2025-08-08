





Νέα ενημερωτική πρόταση του OPEN από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου. Τα καθημερινά μας απογεύματα θα συνοδεύονται, πλέον, από «Καθαρές Κουβέντες».







Ο Σπύρος Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου θα ενημερώνουν με καθαρό τρόπο και τολμηρό λόγο για όσα κρύβονται πίσω από τις γραμμές των γεγονότων και όσα σχεδιάζονται πίσω από κλειστές πόρτες. Σε όλους τους τομείς της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Στην Ελλάδα και τον κόσμο.







Μισόλογα ακούγονται πολλά κάθε μέρα. Από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις τέσσερις παρά τέταρτο το απόγευμα έρχονται «Καθαρές Κουβέντες».

Με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου. Στο OΡΕΝ.

Πηγή: tvnea.com