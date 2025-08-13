2025-08-13 11:21:59
Η ΕΡΤ1 ετοιμάζεται να υποδεχτεί το νέο της πρωινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο με τίτλο «Νωρίς-νωρίς», που θα παρουσιάζουν ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη. Η εκπομπή θα προβάλλεται καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 07:00–09:00 το πρωί, ενώ δεν αποκλείεται να ξεκινά και λίγο νωρίτερα, στις 06:45, ως προπομπός του υπόλοιπου πρωινού προγράμματος της ΕΡΤ1.

Το «Νωρίς-νωρίς» θα έχει ελαφρύ και ζεστό χαρακτήρα, συνδυάζοντας επικαιρότητα, lifestyle θεματολογία, χρήσιμες πληροφορίες για την ημέρα, αλλά και ζωντανές συνδέσεις από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Στόχος είναι να προσφέρει στους τηλεθεατές την πρώτη «καλημέρα» της δημόσιας τηλεόρασης με χιούμορ, αμεσότητα και θετική διάθεση, μέσα από τη χημεία και το στυλ των δύο παρουσιαστών.

Η εκπομπή πήρε το επίσημο «πράσινο φως», ενώ η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025. Με την έναρξή της, η ενημερωτική εκπομπή «Συνδέσεις» θα μεταφερθεί στο ΕΡΤnews.

Πηγή: tvnea.com
