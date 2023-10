Η διεθνής εκδοχή της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX είναι εδώ. Έπειτα από τρία χρόνια επιτυχίας στην Ελλάδα, το ERTFLIX γίνεται International και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο.Η Νο1 ελληνική Over The Top πλατφόρμα της ΕΡΤ, που άλλαξε τα δεδομένα της δημόσιας τηλεόρασης, είναι πλέον διαθέσιμη στους Έλληνες ομογενείς -και όχι μόνο- για να παρακολουθούν από κάθε γωνιά της Γης το πλούσιο πρόγραμμα της ΕΡΤ.Το περιεχόμενο του ERTFLIX θα εμπλουτίζεται διαρκώς και θα είναι διαθέσιμο οποιαδήποτε ώρα της ημέρας (On Demand), ολόκληρο το 24ωρο, ενώ επιλεγμένα προγράμματα θα μεταδίδονται με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.Οι χρήστες της πλατφόρμας θα μπορούν να παρακολουθούν τις αγαπημένες σειρές μυθοπλασίας της ΕΡΤ, όπως και τις ψυχαγωγικές εκπομπές. Παλιές και σύγχρονες ελληνικές και ξένες ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, καθώς και ξεχωριστές επιλογές από το μοναδικό Αρχείο της ΕΡΤ.Ξεχωριστή θέση στην πλατφόρμα θα έχουν όλες οι ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων από το ΕΡΤNEWS, το νέο 24ωρο ενημερωτικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, όπως βέβαια και οι αθλητικές μεταδόσεις, με αγώνες απ’ όλα τα αθλήματα και τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.Και για όσους αγαπούν το ραδιόφωνο, «Η Φωνή της Ελλάδας» (Voice of Greece), το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, θα ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο και μέσα από την πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης.Η εγγραφή στην πλατφόρμα εξασφαλίζει τα παραπάνω προνόμια στους χρήστες, αλλά και επιπλέον επιλογές, όπως είναι η δυνατότητα «προσθήκης στα αγαπημένα» και η «συνέχεια παρακολούθησης».Το ERTFLIX είναι διαθέσιμο σε έξυπνες συσκευές, κινητά τηλέφωνα και tablet με λειτουργικά συστήματα iOS, Android και Huawei HarmonyOS, μέσω browsers, σε εφαρμογές για έξυπνες τηλεοράσεις (Smart TV) όπως Samsung Tizen, LG WebOS, Google Android TV, σε Set Top Boxes και στην πλατφόρμα ROKU, ενώ υποστηρίζει τη δυνατότητα casting.Για περισσότερες πληροφορίες & οδηγίες εγγραφής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.ertflix.comERTFLIX has now officially become international!The international edition of ERTFLIX, the leading Greek streaming service has arrived. Following the successful launch of the platform in Greece three years ago, ERTFLIX has just become International, embarking on a journey around the world.ERT’s streaming service, which has been a game changer for public television in Greece so far, is now available (but not limited) to Greeks living abroad, allowing them to access ERT’s rich programming from every part of the globe.ERTFLIX’s content library will be constantly growing and available for viewing any time of the day (On Demand), 24/7, with Greek and English subtitles available for select shows.Users will be able to watch their favorite drama series and entertainment shows, classic Greek movies, short and feature-length film productions and documentaries, as well as a selection of rare and unique content from ERT’s archives.News and current affairs shows coming straight from ERTNEWS -ERT’s 24-hour dedicated news channel- will also take a premium spot on the platform, as well as sports programming, covering a variety of sport categories and major athletic events.As for radio lovers, they will be able to listen to Voice of Greece -ERT’s global radio station- directly on the ERTFLIX platform.In addition to access to all of the Live and On Demand content, registering gives users enhanced functionality such as creating their own ‘‘favorites list’’ and the ability to continue watching.ERTFLIX is available on all smart devices, phones, and tablets with iOS, Android or Huawei HarmonyOS operating systems, through browsers, on smart TV apps (Samsung Tizen, LG WebOS, Google Android TV etc.), on Set Top Boxes and on ROKU, while the casting feature is also an option.For additional details, visit www.ertflix.comΠρόγραμμα Αναπαραγωγής ΒίντεοΠηγή: tvnea.com