2023-12-15 14:15:02
Πώς διαμορφώθηκαν οι μέσοι όροι των καναλιών εθνικής εμβέλειας στο σύνολο ημέρας για χθες;
ΚΑΝΑΛΙ - 18/54
ANTENNA 12,5
ALPHA 12,3
MEGA 11,6
STAR 10,3
OPEN 5,4
ΣΚΑΙ 6,3
ΕΡΤ1 4,8
MAK TV 3,1
ΕΡΤ2 0,7
ΕΡΤ 3 1,4
OTHERS 31,5
ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch
Πηγή: tvnea.com
ΚΑΝΑΛΙ - 18/54
ANTENNA 12,5
ALPHA 12,3
MEGA 11,6
STAR 10,3
OPEN 5,4
ΣΚΑΙ 6,3
ΕΡΤ1 4,8
MAK TV 3,1
ΕΡΤ2 0,7
ΕΡΤ 3 1,4
OTHERS 31,5
ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch
Πηγή: tvnea.com
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