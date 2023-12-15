2023-12-15 14:15:02
Φωτογραφία για Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Πέμπτη 14/12/23
Πώς διαμορφώθηκαν οι μέσοι όροι των καναλιών εθνικής εμβέλειας στο σύνολο ημέρας για χθες;

ΚΑΝΑΛΙ - 18/54 

ANTENNA 12,5

ALPHA 12,3

MEGA 11,6

STAR 10,3

OPEN 5,4

ΣΚΑΙ 6,3

ΕΡΤ1 4,8

MAK TV 3,1

ΕΡΤ2 0,7

ΕΡΤ 3 1,4

OTHERS 31,5

ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch

Πηγή: tvnea.com
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