Ανθολόγιο: Κάνουμε προσεκτική ανάγνωση στο κείμενο "Η θλιμμένη αγελάδα" για την άγνωστη ορθογραφία της επόμενης φοράς και για δραματοποίησή του στην τάξη (αντί για ανάγνωση).Ιστορία: Διαβάζουμε πολύ καλά τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής", προτού συμπληρώσουμε την εργασία 13, στη σελίδα 15 του Τ.Ε.. Πολύτιμη βοήθεια παίρνουμε από τη σχετική ανάρτηση. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες (μέχρι 26/11) θα "τρέξει" το project "Νεοελληνικός Διαφωτισμός", κατά το οποίο ο καθένας και η καθεμιά από εμάς φέρνει πληροφορίες για την προσωπικότητα που έχει αναλάβει. Τις γράφουμε σε καθαρή κόλλα χαρτί και τις συνοδεύουμε, αν μπορούμε, με κάποια εικόνα (ή ζωγραφίζουμε μόνοι μας κάτι). Η κάθε ομάδα θα δημιουργήσει το δικό της λεύκωμα, που θα στολίσει το ταμπλό ιστορίας της τάξης μας.Φυσική: Το ΦΕ2 "Αναπνοή και υγεία" θα γίνει αύριο.Εργαστήριο δεξιοτήτων: Αύριο Παρασκευή, 13/11, οφείλουμε (όσοι και όσες δεν το έχουμε ολοκληρώσει) να φέρουμε το φύλλο παρουσίασης της Μ.Κ.Ο. που διαλέξαμε, ώστε να ενσωματωθεί στον ατομικό μας φάκελο. Επίσης, ως προς τη μικρή έρευνα για άτομα ή ομάδες ατόμων κοντά μας που γνωρίζουμε ότι χρειάζονται βοήθεια, εφόσον δυσκολευόμαστε να βρούμε κάποιο παράδειγμα, καταγράφουμε απλώς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε κάποια αντίστοιχη περίπτωση.

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