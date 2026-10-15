Ανθολόγιο: Κάνουμε πολύ καλή ανάγνωση στο κείμενο "Η πολιτεία της λίμνης", προετοιμάζοντάς του για άγνωστη ορθογραφία. Επίσης, χρησιμοποιώντας κάθετες γραμμές, το χωρίζουμε σε παραγράφους.Ιστορία: Με τη βοήθεια της προηγούμενης ανάρτησης και των πλαγιότιτλων/ερωτήσεων που σημειώσαμε στην τάξη, διαβάζουμε πολύ καλά τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων", προτού συμπληρώσουμε τις εργασίες 1 και 2, στη σελίδα 11 του Τ.Ε..Φυσική: Το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της ενότητας "Ενέργεια" θα γίνει τελικά την ερχόμενη Δευτέρα, 19/10, αφού θα ολοκληρωθεί αύριο, οπότε και θα κάνουμε και την επανάληψή μας. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ανάρτηση και σκεπτόμενοι όλα όσα συζητήσαμε στην τάξη για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρατηρούμε και καταγράφουμε στο τετράδιό μας περιπτώσεις σπατάλης ενέργειας στο σπίτι μας και τις αναφέρουμε στο αυριανό μάθημα.

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