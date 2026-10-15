2026-10-15 13:14:55
Φωτογραφία για Πέμπτη, 15/10/2026: Εργασίες ημέρας

 



Ανθολόγιο: Κάνουμε πολύ καλή ανάγνωση στο κείμενο "Η πολιτεία της λίμνης", προετοιμάζοντάς του για άγνωστη ορθογραφία. Επίσης, χρησιμοποιώντας κάθετες γραμμές, το χωρίζουμε σε παραγράφους.

Ιστορία: Με τη βοήθεια της προηγούμενης ανάρτησης και των πλαγιότιτλων/ερωτήσεων που σημειώσαμε στην τάξη, διαβάζουμε πολύ καλά τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων", προτού συμπληρώσουμε τις εργασίες 1 και 2, στη σελίδα 11 του Τ.Ε..

Φυσική: Το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της ενότητας "Ενέργεια" θα γίνει τελικά την ερχόμενη Δευτέρα, 19/10, αφού θα ολοκληρωθεί αύριο, οπότε και θα κάνουμε και την επανάληψή μας. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ανάρτηση και σκεπτόμενοι όλα όσα συζητήσαμε στην τάξη για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρατηρούμε και καταγράφουμε στο τετράδιό μας περιπτώσεις σπατάλης ενέργειας στο σπίτι μας και τις αναφέρουμε στο αυριανό μάθημα.

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νίκος Καρβέλας: Ποιοι τραγουδιστές θα ζητήσουν άδεια για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νίκος Καρβέλας: Ποιοι τραγουδιστές θα ζητήσουν άδεια για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του
Αξέχαστες στιγμές στο Βελιγράδι και τη Βουδαπέστη για τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αξέχαστες στιγμές στο Βελιγράδι και τη Βουδαπέστη για τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/10/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (14/10/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (14/10/2026)
Η Liafarm στο PHARMApoint 2026
Η Liafarm στο PHARMApoint 2026
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/10/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/10/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Ποιος παίρνει το Κλειδί;»: Αυτή ειναι η νέα εκπομπή του OPEN - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Ποιος παίρνει το Κλειδί;»: Αυτή ειναι η νέα εκπομπή του OPEN - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Συνάντηση του Βουλευτή Δ. Γκολιδάκη με τον πρόεδρο των Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Ν. Τζήκα.
Συνάντηση του Βουλευτή Δ. Γκολιδάκη με τον πρόεδρο των Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Ν. Τζήκα.
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Μιχάλης Καραπατσάς.
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Μιχάλης Καραπατσάς.
Απογευματινή Ζώνη: Το Live News στην κορυφή – Ψηλά ο «Τροχός της Τύχης» και το The Chase
Απογευματινή Ζώνη: Το Live News στην κορυφή – Ψηλά ο «Τροχός της Τύχης» και το The Chase
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρώτο το MEGA με το κεντρικό δελτίο του
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρώτο το MEGA με το κεντρικό δελτίο του