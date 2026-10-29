2026-10-29 11:31:59
Φωτογραφία για Πέμπτη, 29/10/2026: Εργασίες ημέρας

 



Σχολική ζωή: Αρχικά, για αύριο Παρασκευή, 30/10, θα ισχύσει τελικά το παλιό πρόγραμμα, αφού εκκρεμεί η τυπική έγκριση του νέου από τον σχολικό σύμβουλο, πράγμα που σημαίνει ότι το καινούριο θα ισχύσει από τη Δευτέρα, 2/11. Επομένως αύριο θα έχουμε Αγγλικά

Μαθηματικά

Φυσική

Γεωγραφία

Γυμναστική

Γερμανικά

Γλώσσα: Τη Δευτέρα, 2/11, θα γράψουμε το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της 2ης ενότητας, οπότε προετοιμαζόμαστε κατάλληλα, μέσω της προηγούμενης ανάρτησης και της επαναληπτικής φωτοτυπίας που επεξεργαστήκαμε στην τάξη. Δεν ξεχνάμε να φέρουμε μαζί μας τα Τ.Ε., ώστε να γίνει ο έλεγχος των δύο πρώτων ενοτήτων.

Ιστορία: Διαβάζουμε πολύ καλά τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Οι Κλέφτες και οι  Αρματολοί" (συμβάλλει κατάλληλα και η σχετική ανάρτηση), προτού συμπληρώσουμε την εργασία 4, στη σελίδα 12 του Τ.Ε..

Φυσική: Το ΦΕ2 "Το κύτταρο" θα ολοκληρωθεί στο αυριανό μάθημα, οπότε κάνουμε μια επισκόπηση όσων συζητήσαμε στην τάξη, με ένα απλό "Κλικ στη μάθηση" στην αντίστοιχη ανάρτηση.

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