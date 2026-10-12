2026-10-12 07:48:19
Φωτογραφία για Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα έως και την Πέμπτη – Τι ισχύει την επόμενη εβδομάδα.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα δρομολόγια της Γραμμής 3 θα πραγματοποιούνται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Αμπελόκηποι» και «Χαλάνδρι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο»Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, στο τμήμα «Αμπελόκηποι – Χαλάνδρι», με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να εφαρμόζονται κατά τις νυχτερινές ώρες.Όπως sidirodromikanea
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