2026-10-12 07:48:19

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα δρομολόγια της Γραμμής 3 θα πραγματοποιούνται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Αμπελόκηποι» και «Χαλάνδρι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο»Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, στο τμήμα «Αμπελόκηποι – Χαλάνδρι», με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να εφαρμόζονται κατά τις νυχτερινές ώρες.Όπως sidirodromikanea

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