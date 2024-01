Οι σιδηροδρομικοί επιβάτες θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στα ταξίδια τη Δευτέρα με ακυρώσεις και καθυστερήσεις μετά την καταιγίδα Isha που έπληξε το Ηνωμένο Βασίλειο, φέρνοντας προειδοποιήσεις για πιθανούς ανεμοστρόβιλους και «κίνδυνο για τη ζωή».independent.co.ukΤα τρένα στις ώρες αιχμής ακυρώθηκαν ως επί το πλείστον καθώς η καταιγίδα , με ριπές έως και 90 μίλια την ώρα, προκάλεσε περαιτέρω καθυστερήσεις και διακοπές στους σιδηροδρομικούς, αεροπορικούς και θαλάσσιους ταξιδιώτες.Το Network Rail επέβαλε περιορισμό ταχύτητας 50 μίλια/ώρα στις περισσότερες διαδρομές για να προστατεύσει τους επιβάτες και τα τρένα από την πτώση δέντρων και τα συντρίμμια στις γραμμές. Διέκοψε όλα τα δρομολόγια εμπορευμάτων και επιβατών μέχρι το πρωί της Δευτέρας.Η σιδηροδρομική εταιρεία της Σκωτίας ακύρωσε όλα τα πρωινά τρένα της σε ώρες αιχμής και τα δρομολόγια ενδέχεται να ξεκινήσουν να εκτελούνται αργότερα τη Δευτέρα.«Οι ομάδες θα ξεκινήσουν εργασίες ανάκτησης κατά τη διάρκεια της ημέρας, με κάθε διαδρομή να ελέγχεται για ζημιές, πλημμύρες ή πιθανά ζητήματα ασφάλειας πριν μπορέσουν να ανοίξουν ξανά με ασφάλεια για την επανέναρξη των υπηρεσιών επιβατών», ανακοίνωσε ο αερομεταφορέας.Ο Βορειοανατολικός Σιδηρόδρομος του Λονδίνου (LNER), ο οποίος εκτελεί δρομολόγια στην κύρια γραμμή της Ανατολικής Ακτής από το Λονδίνο προς και από τη βόρεια Σκωτία, δεν θα λειτουργεί βόρεια του Νιούκαστλ μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, με περισσότερες διακοπές να αναμένονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι πελάτες με εισιτήρια με ημερομηνία 21 και 22 Ιανουαρίου μπορούν να αναβάλουν το ταξίδι μέχρι τις 25 Ιανουαρίου, ανέφερε.Άνθρωποι που περπατούν με ισχυρούς ανέμους στο Salthill, Galway, κατά τη διάρκεια της καταιγίδας Isha(Niall Carson/PA Wire)Η East Midlands Railways ανακοίνωσε ότι αναμένει να εκτελέσει μια «κανονική υπηρεσία» τη Δευτέρα, αλλά η γραμμή μεταξύ Crewe και Stoke στο Trent θα έκλεινε το πρωί λόγω επισκευών στη γραμμή.«Εάν δεν μπορέσατε να ταξιδέψετε χθες το βράδυ, το εισιτήριό σας θα ισχύει για σήμερα», ανέφερε.Η Avanti West Coast προειδοποίησε τους επιβάτες των τρένων να μην ταξιδεύουν εκτός εάν είναι απαραίτητο. Τα τρένα από και προς τη Γλασκώβη και το Εδιμβούργο θα ξεκινούν από τις 9 το πρωί, ανέφερε."Εάν αναβάλατε το ταξίδι σας την Κυριακή 21 Ιανουαρίου, το αρχικό σας εισιτήριο θα ισχύει για ταξίδι τη Δευτέρα 22 ή την Τρίτη 23 Ιανουαρίου. Εναλλακτικά, μπορείτε να λάβετε επιστροφή χρημάτων χωρίς χρέωση από το σημείο αγοράς σας", είπε ο χειριστής.Το δίκτυο TransPennine Express είπε ότι τα δρομολόγια των τρένων θα παραμείνουν διαταραγμένα μέχρι το μεσημέρι με περισσότερες ακυρώσεις και καθυστερήσεις να ακολουθήσουν.Το δίκτυο Merseyrail ακύρωσε τα πρώτα τρένα σε τέσσερις γραμμές για τη Δευτέρα, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τα δρομολόγια μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα πρώτα τρένα από το New Brighton προς το Λίβερπουλ, το West Kirby προς το Liverpool, το Southport προς το Hunts Cross και το Sandhills προς το Southpor παραμένουν ακυρωμένα.«Ενώ υπάρχουν σχέδια μετριασμού για το δίκτυο Merseyrail, υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστούν περαιτέρω υπηρεσίες», προειδοποίησε.Η Transport for Wales ακύρωσε όλα τα δρομολόγια μεταξύ Llandudno και Blaenau Ffestiniog στη Βόρεια Ουαλία και μεταξύ Shrewsbury και Swansea στη γραμμή Heart of Wales μέχρι τις 9 π.μ. της Δευτέρας.Πολλαπλές προειδοποιήσεις για τον καιρό του Met Office, συμπεριλαμβανομένων δύο κίτρινων ειδοποιήσεων ανέμου και μιας σπάνιας κόκκινης προειδοποίησης για περιοχές της βόρειας Σκωτίας, έχουν εκδοθεί, ενώ ο Οργανισμός Έρευνας Ανεμοστρόβιλων και Καταιγίδων (Torro) δήλωσε ότι ένας ανεμοστρόβιλος είναι «πιθανός» στην Αγγλία και την Ουαλία.Ο μετεωρολόγος έχει προειδοποιήσει τους ανθρώπους να προσέχουν για ζημιές σε σπίτια και κτίρια, πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος, ιπτάμενα συντρίμμια, μεγάλα κύματα, ακόμη και κάποιες πλημμύρες.sidirodromikanea.blogspot.com