Ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε ανοιχτά σε συνέντευξή του στο περιοδικό ΟΚ! και στον δημοσιογράφο Μιχάλη Ροδόπουλο, με αφορμή τη συμμετοχή του στο μιούζικαλ «Οικογένεια Addams».Ο γνωστός παρουσιαστής και ηθοποιός αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, εξηγώντας τη συνειδητή απόφασή του να απομακρυνθεί από την τηλεόραση, αλλά και την εσωτερική του ανάγκη να στραφεί σε δημιουργικές επιλογές που, όπως τονίζει, έχουν πραγματική ουσία και αφήνουν ανθρώπινο αποτύπωμα.Απαντώντας για το μέλλον του, ο Νίκος Μουτσινάς αποκάλυψε ότι επιθυμεί να ασχοληθεί ενεργά με τις θεραπείες, εξηγώντας μάλιστα με σαφήνεια τι σημαίνει αυτό για τον ίδιο. «Θέλω να ασχοληθώ με τις θεραπείες και υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Αρχικά, θέλω να μπορώ να είμαι εκεί για κάποιον που θέλει να βγει από ένα δίλημμα, να δει λίγο διαφορετικά τα πράγματα, να πάρει μία λύση που μπορεί να μην την έχει δει ή μία διαδρομή που μπορεί να τον ενδιαφέρει», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι θεωρεί καθοριστικό στοιχείο τη συναισθηματική απόσταση από το άτομο που ζητά βοήθεια. «Κι όλα αυτά από κάποιον που δεν έχει σύνδεση μαζί του. Δεν του είναι ούτε σύντροφος, ούτε κολλητός, ούτε αδελφός, ούτε συγγενής, οπότε μπορεί να δει σίγουρα πιο καθαρά», είπε, περιγράφοντας τον ρόλο που θα ήθελε να έχει, αυτόν του ανθρώπου που λειτουργεί ως καθρέφτης και όχι ως μέρος του προβλήματος.Ο Νίκος Μουτσινάς δεν στάθηκε μόνο στη θεωρία, αλλά τόνισε ότι η απόφασή του βασίζεται σε προσωπική εμπειρία και εκπαίδευση. «Έχω αποκτήσει εμπειρία αρχικά από την προσωπική δουλειά με τον εαυτό μου και πήγα και στο NLP Greece, το οποίο είναι εξαιρετικό για να έχω και μία πιστοποίηση, ώστε να μπορέσω να το βάλω σε εφαρμογή όλο αυτό», αποκάλυψε, δείχνοντας ότι αντιμετωπίζει το νέο του βήμα με σοβαρότητα και επαγγελματισμό.Στη συνέντευξη, ο παρουσιαστής κλήθηκε να σχολιάσει και τη δήλωσή του στη Σίσσυ Χρηστίδου ότι «τα χρήματα που έπαιρνα στην τηλεόραση ήταν περισσότερα απ’ αυτά που πραγματικά χρειαζόμουν». «Το είπα για να ξεκλειδώσει το μυαλό μου, να φύγει το βάρος από πάνω μου, ότι δεν πρέπει να είμαι για πάντα στην τηλεόραση, μπορώ να κάνω και κάτι άλλο», διευκρίνισε, απαντώντας στις παρερμηνείες που ακολούθησαν.Ο Νίκος Μουτσινάς ξεκαθάρισε ότι η δήλωσή του δεν αφορούσε την αξία της δουλειάς του. «Όχι όμως ότι δεν άξιζα να τα πάρω, γιατί παραέγινε μία μικρή φασαρία και παρερμηνεία. Ότι “γιατί τα πήρες τότε τα λεφτά και να μην τα έπαιρνες”», είπε, προσθέτοντας με έντονο ύφος: «Γι’ αυτό με εκνευρίζει μερικές φορές η αγαπημένη μου τηλεόραση για τη μεγάλη μπουρδολογία».Η τελευταία εκπομπή του Νίκου Μουτσινά, «ΝΜ Βραδιάτικα», ολοκληρώθηκε πρόωρα στη συχνότητα του Alpha μετά από μόλις 11 επεισόδια, με τη συνεργασία να διακόπτεται επίσημα στις 25 Ιανουαρίου 2025. Όπως είχε δηλώσει λίγες εβδομάδες πριν στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου: «Στην τελευταία μου εκπομπή μπήκε μια άνω τελεία, δεν προλάβαμε να χαιρετήσουμε. Δεν με αφορά πώς και αν θα κλείσω την τηλεοπτική μου καριέρα και δεν το λέω με υπεροψία».Μέσα από τα λόγια του γίνεται σαφές ότι ο Νίκος Μουτσινάς δεν βλέπει τη νέα του πορεία ως φυγή, αλλά ως συνειδητή επιλογή ζωής. Η στροφή στις θεραπείες έρχεται ως αποτέλεσμα εσωτερικής αναζήτησης και ανάγκης για ουσία, μακριά από τους θορύβους και τις προσδοκίες της τηλεοπτικής καθημερινότητας.Πηγή: tvnea.com