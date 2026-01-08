Στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, την πρώτη θέση κατέλαβε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 14%, ενώ ακολούθησε η «Ώρα Ελλάδος» στο Open με 13%. Το «Happy Day» στον Alpha σημείωσε 12,6%, παραμένοντας κοντά στις πρώτες θέσεις.

Λιγότερο δυναμικά κινήθηκαν το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με 9,2% και το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 με 4,9%. Στην τελευταία θέση βρέθηκε το «Νωρίς – Νωρίς» της ΕΡΤ1 με 2,1%.

Η πρωινή ζώνη δείχνει σαφή προτίμηση του κοινού στα προγράμματα του MEGA, του Alpha και του Open, με τις υπόλοιπες εκπομπές να καταγράφουν χαμηλότερα αλλά σταθερά ποσοστά τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com