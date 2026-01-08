2026-01-08 10:54:43
Φωτογραφία για Πρωινή ενημέρωση: Πρωτιά για την «Κοινωνία Ώρα MEGA» – δυνατή παρουσία του Open

 

Στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, την πρώτη θέση κατέλαβε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 14%, ενώ ακολούθησε η «Ώρα Ελλάδος» στο Open με 13%. Το «Happy Day» στον Alpha σημείωσε 12,6%, παραμένοντας κοντά στις πρώτες θέσεις.

Λιγότερο δυναμικά κινήθηκαν το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με 9,2% και το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 με 4,9%. Στην τελευταία θέση βρέθηκε το «Νωρίς – Νωρίς» της ΕΡΤ1 με 2,1%.

Η πρωινή ζώνη δείχνει σαφή προτίμηση του κοινού στα προγράμματα του MEGA, του Alpha και του Open, με τις υπόλοιπες εκπομπές να καταγράφουν χαμηλότερα αλλά σταθερά ποσοστά τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή ψυχαγωγία: «Αταίριαστοι» και «Super Κατερίνα» ισοψηφούν στην κορυφή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγία: «Αταίριαστοι» και «Super Κατερίνα» ισοψηφούν στην κορυφή
ΠΦΣ: Ενημέρωση πλατφόρμας ΚΑΕΦ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΦΣ: Ενημέρωση πλατφόρμας ΚΑΕΦ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Θανάσης Πάτρας για Ελένη Τσολάκη: «Ο ΑΝΤ1 για 3η συνεχόμενη χρονιά σταματά ανορθολογικά την πρωινή του εκπομπή»
Θανάσης Πάτρας για Ελένη Τσολάκη: «Ο ΑΝΤ1 για 3η συνεχόμενη χρονιά σταματά ανορθολογικά την πρωινή του εκπομπή»
ΠΦΣ: Ενημέρωση πλατφόρμας ΚΑΕΦ
ΠΦΣ: Ενημέρωση πλατφόρμας ΚΑΕΦ
Πρωινή ψυχαγωγία: «Αταίριαστοι» και «Super Κατερίνα» ισοψηφούν στην κορυφή
Πρωινή ψυχαγωγία: «Αταίριαστοι» και «Super Κατερίνα» ισοψηφούν στην κορυφή
Μεσημεριανή ζώνη: Δυνατή πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις»
Μεσημεριανή ζώνη: Δυνατή πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις»
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για το «Live News» – Δυνατές επιδόσεις για «Deal» - Ανεβασμένο το «Ρουκ Ζουκ»
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για το «Live News» – Δυνατές επιδόσεις για «Deal» - Ανεβασμένο το «Ρουκ Ζουκ»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Δυνατή πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις»
Μεσημεριανή ζώνη: Δυνατή πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις»
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για το «Live News» – Δυνατές επιδόσεις για «Deal» - Ανεβασμένο το «Ρουκ Ζουκ»
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για το «Live News» – Δυνατές επιδόσεις για «Deal» - Ανεβασμένο το «Ρουκ Ζουκ»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (7/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (7/1/2026)
Prime time ζώνη: «Στο Παρά Πέντε» κυριαρχεί
Prime time ζώνη: «Στο Παρά Πέντε» κυριαρχεί
Πότε ξεκινά η prime time στα κανάλια;
Πότε ξεκινά η prime time στα κανάλια;