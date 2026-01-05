2026-01-05 18:30:20
Φωτογραφία για Ο Νίκος Ευαγγελάτος αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη: Ένα μάθημα ζωής και δημοσιογραφίας



Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε αιφνίδια από τη ζωή χθες, σε ηλικία 74 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τον δημοσιογραφικό κόσμο αλλά και ολόκληρη τη χώρα.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, μέσα από την εκπομπή Live News, ο Νίκος Ευαγγελάτος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη με λόγια σεβασμού και συγκίνησης, αναφερόμενος στη μακρά και καθοριστική του πορεία στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση.

«Ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, ένας εξαίρετος άνθρωπος κι ένας δημοσιογράφος που αγαπήσατε και αγαπήσαμε όλοι πάρα πολύ, ως τηλεθεατές, ως συνάδελφοι, ο Γιώργος Παπαδάκης.

Έξι μήνες μετά το τέλος της καλημέρας που έλεγε, έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, αναπάντεχα, παγώνοντάς μας όλους. Καλό ταξίδι στον Γιώργο Παπαδάκη. Θα σταθούμε πολύ στην απώλειά του, μα κυρίως στην προσωπικότητά του, μάθημα για όλους», είπε ο Νίκος Ευαγγελάτος.





Πηγή: tvnea.com
