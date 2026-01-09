Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1 ολοκληρώνει τον κύκλο της και δεν θα συνεχίσει να προβάλλεται. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από μια περίοδο χαμηλής τηλεθέασης, γεγονός που ανάγκασε το κανάλι να επανεξετάσει το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.

Από αύριο, το κενό που αφήνει η εκπομπή θα καλυφθεί από δύο από τις πιο αγαπημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Η αρχή θα γίνει στις 08:30 με την επανάληψη της δραματικής σειράς «Εγκλήματα», η οποία είχε κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού κατά την αρχική προβολή της, ενώ στις 10:30 θα ακολουθήσει η επανάληψη της κλασικής κωμικής σειράς «Κωνσταντίνου & Ελένης», που παραμένει σταθερά δημοφιλής ακόμα και χρόνια μετά την πρώτη προβολή της.

Με αυτή την αλλαγή, ο ΑΝΤ1 επιδιώκει να διατηρήσει ζωντανό το ενδιαφέρον των τηλεθεατών τις πρωινές ώρες του Σαββατοκύριακου. Η επιλογή των σειρών δείχνει και τη στρατηγική του καναλιού να εστιάσει σε προγράμματα με σταθερή τηλεθέαση, μπας και ανεβάσει σε νούμερα την συγκεκριμένη ζώνη.

Πηγή: tvnea.com