2026-01-09 11:58:45
Φωτογραφία για Αυτές οι σειρές θα αντικαταστήσουν το Πρωινό Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1

 



Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1 ολοκληρώνει τον κύκλο της και δεν θα συνεχίσει να προβάλλεται. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από μια περίοδο χαμηλής τηλεθέασης, γεγονός που ανάγκασε το κανάλι να επανεξετάσει το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.

Από αύριο, το κενό που αφήνει η εκπομπή θα καλυφθεί από δύο από τις πιο αγαπημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Η αρχή θα γίνει στις 08:30 με την επανάληψη της δραματικής σειράς «Εγκλήματα», η οποία είχε κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού κατά την αρχική προβολή της, ενώ στις 10:30 θα ακολουθήσει η επανάληψη της κλασικής κωμικής σειράς «Κωνσταντίνου & Ελένης», που παραμένει σταθερά δημοφιλής ακόμα και χρόνια μετά την πρώτη προβολή της.

Με αυτή την αλλαγή, ο ΑΝΤ1 επιδιώκει να διατηρήσει ζωντανό το ενδιαφέρον των τηλεθεατών τις πρωινές ώρες του Σαββατοκύριακου. Η επιλογή των σειρών δείχνει και τη στρατηγική του καναλιού να εστιάσει σε προγράμματα με σταθερή τηλεθέαση, μπας και ανεβάσει σε νούμερα την συγκεκριμένη ζώνη.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά η «Super Κατερίνα», κοντά Buongiorno και «Αταίριαστοι»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά η «Super Κατερίνα», κοντά Buongiorno και «Αταίριαστοι»
Τίνα Μεσσαροπούλου σε Δημήτρη Παπανώτα: Υπήρχαν διαρροές. Ήταν μέσα από την εκπομπή...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τίνα Μεσσαροπούλου σε Δημήτρη Παπανώτα: Υπήρχαν διαρροές. Ήταν μέσα από την εκπομπή...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο ΑΝΤ1 στηρίζει το «Καλημέρα Ελλάδα» – Ανανεώσεις και αλλαγές στο πλατό
Ο ΑΝΤ1 στηρίζει το «Καλημέρα Ελλάδα» – Ανανεώσεις και αλλαγές στο πλατό
Θανάσης Πάτρας για Ελένη Τσολάκη: «Ο ΑΝΤ1 για 3η συνεχόμενη χρονιά σταματά ανορθολογικά την πρωινή του εκπομπή»
Θανάσης Πάτρας για Ελένη Τσολάκη: «Ο ΑΝΤ1 για 3η συνεχόμενη χρονιά σταματά ανορθολογικά την πρωινή του εκπομπή»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Δεν έριχνε τον μέσο όρο του σταθμού η Ελένη Τσολάκη - Ο ΑΝΤ1 κινείται σε αυτά τα νούμερα...
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Δεν έριχνε τον μέσο όρο του σταθμού η Ελένη Τσολάκη - Ο ΑΝΤ1 κινείται σε αυτά τα νούμερα...
Γιώργος Λιάγκας για την κατάσταση στον ΑΝΤ1: Τότε βγαίναμε όλοι μαζί δεν υπήρχαν αποκλεισμοί - Τώρα κάνουν εκπομπή και πάμε 1-2»
Γιώργος Λιάγκας για την κατάσταση στον ΑΝΤ1: Τότε βγαίναμε όλοι μαζί δεν υπήρχαν αποκλεισμοί - Τώρα κάνουν εκπομπή και πάμε 1-2»
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Ελένη Τσολάκη: Tο πρόβλημα εστιάζεται μόνο σε μια εκπομπή και σε ένα πρόσωπο όταν είναι μία χρονιά κακή για όλο τον ΑΝΤ1;
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Ελένη Τσολάκη: Tο πρόβλημα εστιάζεται μόνο σε μια εκπομπή και σε ένα πρόσωπο όταν είναι μία χρονιά κακή για όλο τον ΑΝΤ1;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Προβάδισμα για τις «Αποκαλύψεις» - Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές
Μεσημεριανή ζώνη: Προβάδισμα για τις «Αποκαλύψεις» - Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές
Απογευματινή ζώνη: «The Chase» στην κορυφή, ισχυρές επιδόσεις για Deal και «Οικογενειακές Ιστορίες»
Απογευματινή ζώνη: «The Chase» στην κορυφή, ισχυρές επιδόσεις για Deal και «Οικογενειακές Ιστορίες»
Prime time ζώνη: «Το Σόι σου» και «Στο Παρά Πέντε» κυριαρχούν
Prime time ζώνη: «Το Σόι σου» και «Στο Παρά Πέντε» κυριαρχούν
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (8/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (8/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/1/2026)