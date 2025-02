Ο Dr. Thomas Seyfried, εξετάζει τον καρκίνο ως μεταβολική ασθένεια.Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Γενετική και Βιοχημεία από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις και έχει υπόβαθρο στη νευρολογία.Ο Dr. Seyfried έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία και διακρίσεις από διάφορους οργανισμούς και έχει πάνω από 150 δημοσιεύσεις με αξιολογήσεις.Είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου "Ο καρκίνος ως μεταβολική ασθένεια: Για την προέλευση, τη διαχείριση και την πρόληψη του καρκίνου", "Cancer as a Metabolic Disease: On the Origin, Management, and Prevention of Cancer,", το οποίο εκδόθηκε το 2012.Dr. Thomas Seyfried: η κετογονική δίαιτα, ο περιορισμός των θερμίδων ή η νηστεία μόνο με νερό, διαδικασίες ισχυρά αντιφλεγμονώδεις και οποιαδήποτε από αυτές μειώνει το σάκχαρο στο αίμα που απαιτείται για την ανάπτυξη της φλεγμονής και κατ'επέκταση του όγκου.Τόσο πολλοί από αυτούς τους καρκίνους είναι φορτωμένοι με τεράστιες ποσότητες φλεγμονής. Το μικροπεριβάλλον είναι φλεγμονώδες.Όλα αυτά μπορούν να μειωθούν σημαντικά.Οι άνθρωποι λένε, λοιπόν, νηστεία μόνο με νερό, ποιος μπορεί να το κάνει αυτό;Λοιπόν, έχετε μια επιλογή, θέλω να πω, δεν έχετε πολλές επιλογές...read more: https://www.biznews.com/health/2023/06/01/cancer-metabolic-diseasehttps://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_N._Seyfriedhttps://dlib.bc.edu/islandora/object/bc-ir:102683https://www.biznews.com/health/2023/06/01/cancer-metabolic-diseasehttps://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9945820/επιμέλεια κειμένου:thalia - botanologia.gr