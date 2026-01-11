Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα» (VI – επανάληψη), που σημείωσε 15,1% και κράτησε τα πρωτεία, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ισχυρό χαρτί ακόμη και σε επαναλήψεις. Πολύ κοντά ακολούθησαν τα δύο επεισόδια του «Το Σόι σου» (IV – επανάληψη) με 14,7% και 14,4%, καθώς και τα δύο επεισόδια του «Στο Παρά Πέντε» (επανάληψη) με 14,1% και 13,7%, διαμορφώνοντας ένα σαφές μπλοκ κυριαρχίας των δοκιμασμένων ελληνικών σειρών.

Στη δεύτερη ταχύτητα κινήθηκαν το «Τέντυ Μπόι Αγάπη μου» στον ΑΝΤ1 με 10,3%, το «Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα» με 10,2% και 10,0%, αλλά και ο «Τζαναμπέτης» στον ΑΝΤ1 με 9,4%, δείχνοντας αντοχές αλλά χωρίς δυνατότητα διεκδίκησης κορυφής.

Χαμηλότερα βρέθηκαν το «The Roadshow» (επανάληψη) και η ταινία «Godzilla vs Kong» στο Star με 8,0%, το «Μίλα μου Βρώμικα» με 7,7% και το «Tracker» (Α’ κύκλος) με 7,2%, το οποίο δεν κατάφερε να ενταχθεί στον βασικό ανταγωνισμό της ζώνης.

Στις τελευταίες θέσεις κατέληξαν το «Ironmask: Ταξίδι στην Κίνα» στο Star με 5,6%, το «The Voice of Greece – Τελικός» (επανάληψη) με 3,5%, το «Τότε και Τώρα» (επανάληψη) με 3,0% και το «#Παρέα» (Β’ κύκλος) με 2,8%, αποτυπώνοντας ξεκάθαρα τη χαμηλή απήχηση των πιο «εναλλακτικών» επιλογών.

