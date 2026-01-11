2026-01-11 11:01:17
Φωτογραφία για Prime time: «Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα» στην κορυφή – μάχη επαναλήψεων με φόντο τη φθορά

 



Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα» (VI – επανάληψη), που σημείωσε 15,1% και κράτησε τα πρωτεία, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ισχυρό χαρτί ακόμη και σε επαναλήψεις. Πολύ κοντά ακολούθησαν τα δύο επεισόδια του «Το Σόι σου» (IV – επανάληψη) με 14,7% και 14,4%, καθώς και τα δύο επεισόδια του «Στο Παρά Πέντε» (επανάληψη) με 14,1% και 13,7%, διαμορφώνοντας ένα σαφές μπλοκ κυριαρχίας των δοκιμασμένων ελληνικών σειρών.

Στη δεύτερη ταχύτητα κινήθηκαν το «Τέντυ Μπόι Αγάπη μου» στον ΑΝΤ1 με 10,3%, το «Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα» με 10,2% και 10,0%, αλλά και ο «Τζαναμπέτης» στον ΑΝΤ1 με 9,4%, δείχνοντας αντοχές αλλά χωρίς δυνατότητα διεκδίκησης κορυφής.

Χαμηλότερα βρέθηκαν το «The Roadshow» (επανάληψη) και η ταινία «Godzilla vs Kong» στο Star με 8,0%, το «Μίλα μου Βρώμικα» με 7,7% και το «Tracker» (Α’ κύκλος) με 7,2%, το οποίο δεν κατάφερε να ενταχθεί στον βασικό ανταγωνισμό της ζώνης.

Στις τελευταίες θέσεις κατέληξαν το «Ironmask: Ταξίδι στην Κίνα» στο Star με 5,6%, το «The Voice of Greece – Τελικός» (επανάληψη) με 3,5%, το «Τότε και Τώρα» (επανάληψη) με 3,0% και το «#Παρέα» (Β’ κύκλος) με 2,8%, αποτυπώνοντας ξεκάθαρα τη χαμηλή απήχηση των πιο «εναλλακτικών» επιλογών.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/1/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/1/2026)
Γεννητούρια ταξιδεύοντας με τρένο από τη Σαϊγκόν στο Ανόι!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γεννητούρια ταξιδεύοντας με τρένο από τη Σαϊγκόν στο Ανόι!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κόβονται οι σειρές του ΑΝΤ1 στο prime time... - Τι θα μπει στην θέση τους;
Κόβονται οι σειρές του ΑΝΤ1 στο prime time... - Τι θα μπει στην θέση τους;
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Μάχη κορυφής ανάμεσα σε «Happy Day» και «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Μάχη κορυφής ανάμεσα σε «Happy Day» και «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Μεσημεριανή ζώνη: Ανατροπή στην κορυφή με «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Μεσημεριανή ζώνη: Ανατροπή στην κορυφή με «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Απογευματινή ζώνη: Κυριαρχία «Live News», μάχη τίτλων πίσω του
Απογευματινή ζώνη: Κυριαρχία «Live News», μάχη τίτλων πίσω του
Prime time ζώνη: «Στο Παρά Πέντε» στην κορυφή, ισχυρό μέτωπο από κωμικές σειρές
Prime time ζώνη: «Στο Παρά Πέντε» στην κορυφή, ισχυρό μέτωπο από κωμικές σειρές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Από ποια κόμματα κόβει ψήφους η Μαρία Καρυστιανού
Από ποια κόμματα κόβει ψήφους η Μαρία Καρυστιανού
Νέος σκληρός δίσκος χωράει δισεκατομμύρια αρχεία και τα διατηρεί ανέπαφα για χιλιάδες χρόνια
Νέος σκληρός δίσκος χωράει δισεκατομμύρια αρχεία και τα διατηρεί ανέπαφα για χιλιάδες χρόνια
Τραμπ για Ταϊβάν: Είναι στο χέρι του Σι..
Τραμπ για Ταϊβάν: Είναι στο χέρι του Σι..
Θησαυρίζουν οι αμυντικές βιομηχανίες - Γιατί ο πόλεμος ...είναι «χρήμα»
Θησαυρίζουν οι αμυντικές βιομηχανίες - Γιατί ο πόλεμος ...είναι «χρήμα»
Φόρος 3 ευρώ ανά δέμα από Κίνα: Οι πρώτες εκτιμήσεις για την ελληνική αγορά
Φόρος 3 ευρώ ανά δέμα από Κίνα: Οι πρώτες εκτιμήσεις για την ελληνική αγορά