2026-01-10 11:02:56

Ξεκάθαρη κόντρα κορυφής καταγράφηκε στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, με το «Happy Day στον Alpha» να περνά πρώτο με 16,6% και την «Κοινωνία Ώρα MEGA» να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 16,2%. Οι δύο εκπομπές άνοιξαν τη ψαλίδα από τον ανταγωνισμό, επιβεβαιώνοντας ότι η μάχη δίνεται αποκλειστικά ανάμεσά τους.



Πιο πίσω βρέθηκε το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με 12,1%, χωρίς να απειλεί την κορυφή, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» στο Open περιορίστηκε στο 8,9%.



Απογοητευτική ήταν η εικόνα για τον ΑΝΤ1, καθώς το «Καλημέρα Ελλάδα» έμεινε χαμηλά στο 6,0%, την ώρα που και το «Νωρίς – Νωρίς» της ΕΡΤ κατέγραψε 6,3% και το προσπέρασε οριακά.



Η πρωινή ενημέρωση δείχνει ξεκάθαρα δύο ταχύτητες: μάχη κορυφής για Alpha και MEGA και έντονος προβληματισμός για τους υπόλοιπους παίκτες.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ