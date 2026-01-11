2026-01-11 09:44:41
Την πρωτιά στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Σαββατοκύριακου κατέκτησε το «MEGA Σαββατοκύριακο», το οποίο σημείωσε 15,4% και διατήρησε καθαρό προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Καλημέρα» με 12,6%, ενώ πιο πίσω βρέθηκε το «Τώρα Μαζί», το οποίο περιορίστηκε στο 9,7%.

Η εικόνα της ζώνης δείχνει ξεκάθαρη ιεράρχηση, με το MEGA να κρατά την πρωτοβουλία των κινήσεων και τις υπόλοιπες εκπομπές να κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com
