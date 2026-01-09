2026-01-09 14:03:13

Ο Γιώργος Λιάγκας τοποθετήθηκε σχετικά με την απόφαση του ΑΝΤ1 να διακόψει την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να φιλτράρει την άποψή του και ότι θα συνεχίσει να εκφράζει ανοιχτά τη γνώμη του, ακόμη κι αν αυτό έχει κόστος.



«Επειδή δεν μπορούσα να μιλήσω τόσο καιρό κι ακούστηκε το όνομα κι επειδή λέω πάντα τη γνώμη μου. Το πληρώνω, αλλά τουλάχιστον κοιμάμαι ήσυχος το βράδυ. Επειδή ακούστηκε το όνομα της Ελένης Τσολάκη κι υπήρχε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ, το οποίο όταν αφορά το δικό σου κανάλι δεν μπορείς να το δώσεις εσύ. Και στα άλλα κανάλια συνήθως μιλάνε με μία ελευθεριότητα για άλλα κανάλια», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.



«Εγώ μιλώ και για το δικό μου κανάλι και το πληρώνω ή δεν το πληρώνω. Προφανώς το κανάλι είναι κανάλι κι έχει δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις. Θεωρώ, ωστόσο, πολύ δυσάρεστο να σταματά μια οποιαδήποτε εκπομπή πέραν των νούμερων τηλεθέασης μεσούσης της σεζόν».



Πηγή: tvnea.com



