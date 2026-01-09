2026-01-09 14:03:13
Φωτογραφία για Γιώργος Λιάγκας για το κόψιμο του Πρωινό Σαββατοκύριακο: Πολύ δυσάρεστο να σταματά εκπομπή πέραν των νούμερων τηλεθέασης μεσούσης της σεζόν
Ο Γιώργος Λιάγκας τοποθετήθηκε σχετικά με την απόφαση του ΑΝΤ1 να διακόψει την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να φιλτράρει την άποψή του και ότι θα συνεχίσει να εκφράζει ανοιχτά τη γνώμη του, ακόμη κι αν αυτό έχει κόστος.

«Επειδή δεν μπορούσα να μιλήσω τόσο καιρό κι ακούστηκε το όνομα κι επειδή λέω πάντα τη γνώμη μου. Το πληρώνω, αλλά τουλάχιστον κοιμάμαι ήσυχος το βράδυ. Επειδή ακούστηκε το όνομα της Ελένης Τσολάκη κι υπήρχε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ, το οποίο όταν αφορά το δικό σου κανάλι δεν μπορείς να το δώσεις εσύ. Και στα άλλα κανάλια συνήθως μιλάνε με μία ελευθεριότητα για άλλα κανάλια», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Εγώ μιλώ και για το δικό μου κανάλι και το πληρώνω ή δεν το πληρώνω. Προφανώς το κανάλι είναι κανάλι κι έχει δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις. Θεωρώ, ωστόσο, πολύ δυσάρεστο να σταματά μια οποιαδήποτε εκπομπή πέραν των νούμερων τηλεθέασης μεσούσης της σεζόν».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γερμανία: Χειμερινή καταιγίδα σταματά τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο βορρά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γερμανία: Χειμερινή καταιγίδα σταματά τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο βορρά
Η ανακοινωση του ΣΚΑΪ για το Beat My Guest
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ανακοινωση του ΣΚΑΪ για το Beat My Guest
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γερμανία: Χειμερινή καταιγίδα σταματά τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο βορρά
Γερμανία: Χειμερινή καταιγίδα σταματά τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο βορρά
Τίνα Μεσσαροπούλου σε Δημήτρη Παπανώτα: Υπήρχαν διαρροές. Ήταν μέσα από την εκπομπή...
Τίνα Μεσσαροπούλου σε Δημήτρη Παπανώτα: Υπήρχαν διαρροές. Ήταν μέσα από την εκπομπή...
Αυτές οι σειρές θα αντικαταστήσουν το Πρωινό Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1
Αυτές οι σειρές θα αντικαταστήσουν το Πρωινό Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1
ΗΠΑ: Οδηγός ΙΧ κινείται πάνω στις ράγες, σταματά και εμβολίζεται από εμπορικό τρένο. Βίντεο
ΗΠΑ: Οδηγός ΙΧ κινείται πάνω στις ράγες, σταματά και εμβολίζεται από εμπορικό τρένο. Βίντεο
O Γιώργος Λιάγκας καρφώνει τον ΑΝΤ1: Για εμένα είναι ανήκουστο η διεύθυνση προγράμματος να είναι στο Μαρούσι μακριά από το κανάλι
O Γιώργος Λιάγκας καρφώνει τον ΑΝΤ1: Για εμένα είναι ανήκουστο η διεύθυνση προγράμματος να είναι στο Μαρούσι μακριά από το κανάλι
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τεχνικός σύμβουλος για τον διαγωνισμό συρμών του μετρό Αθήνας - Έγκριση αιτήματος της διοίκησης του ΟΣΕ
Τεχνικός σύμβουλος για τον διαγωνισμό συρμών του μετρό Αθήνας - Έγκριση αιτήματος της διοίκησης του ΟΣΕ
Τίνα Μεσσαροπούλου σε Δημήτρη Παπανώτα: Υπήρχαν διαρροές. Ήταν μέσα από την εκπομπή...
Τίνα Μεσσαροπούλου σε Δημήτρη Παπανώτα: Υπήρχαν διαρροές. Ήταν μέσα από την εκπομπή...
Αυτές οι σειρές θα αντικαταστήσουν το Πρωινό Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1
Αυτές οι σειρές θα αντικαταστήσουν το Πρωινό Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά η «Super Κατερίνα», κοντά Buongiorno και «Αταίριαστοι»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά η «Super Κατερίνα», κοντά Buongiorno και «Αταίριαστοι»
Μεσημεριανή ζώνη: Προβάδισμα για τις «Αποκαλύψεις» - Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές
Μεσημεριανή ζώνη: Προβάδισμα για τις «Αποκαλύψεις» - Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές