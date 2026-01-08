





Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε η εκπομπή «Live News», η οποία σημείωσε 18,9%, αποδεικνύοντας την κυριαρχία της στην ενημέρωση. Σημαντική παρουσία είχαν επίσης το «Deal» με 15,2% και οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 13,0%.

Τα δημοφιλή τηλεπαιχνίδια διατήρησαν ισχυρά ποσοστά, με το «Τροχός της Τύχης» στο 11,8% και το «Ρουκ Ζουκ» στο 11,0%. Το «Cash or Trash» σημείωσε 6,6%, ενώ η «Ζήλιαρα» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε επίσης 6,6%. Το «Στούντιο 4» ακολούθησε με 6,7%, και το «Κωνσταντίνου και Ελένης» σημείωσε 6,4%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα βρέθηκαν οι εκπομπές «Καθαρές Κουβέντες» με 5,7%, το «Το Καφέ της Χαράς» με 5,3% και 3,5% για διαφορετικά επεισόδια, το «Ακρως Οικογενειακόν» με 4,5%, ενώ το «Το ’χουμε!» κατέγραψε 3,8% και το «Happy Traveller» 1,9%.

Η απογευματινή ζώνη επιβεβαιώνει την κυριαρχία της ενημέρωσης και των τηλεπαιχνιδιών, με τις σειρές να κρατούν σταθερό κοινό και τα υπόλοιπα προγράμματα να κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης.

