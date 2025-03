botanologia

Η δομή του DNA δεν αντιστοιχεί στις δομές της ανθρώπινης ομιλίας, αλλά όλη η ανθρώπινη γλώσσα ακολουθεί το πρότυπο του γενετικού κώδικα.Εξάλλου το DNA και ο γενετικός κώδικας υπήρχαν πολύ πριν ο πρώτος άνθρωπος εκφέρει την πρώτη λέξη.Έτσι, οι ανθρώπινες γλώσσες που εξελίχθηκαν από την χαραυγή της ανθρώπινης ιστορίας, ακολούθησαν το μεγάλο πρότυπο που είχε ήδη καθοριστεί στη δομή του γενετικού κώδικα.Έρευνες εξηγούν φαινόμενα όπως η διόραση,η διαίσθηση,οι αυθόρμητες και απομακρυσμένες πράξεις θεραπείας,η αυτοθεραπεία,οι τεχνικές επιβεβαίωσης,οι ασυνήθιστες φωτεινές αύρες γύρω από ανθρώπους,η επιρροή του νου στα καιρικά φαινόμενα,οι μπάλες φωτός και πολλά άλλα.Ρώσοι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το DNA μας μπορεί να προκαλέσει μοτίβα στο κενό, δημιουργώντας έτσι μαγνητισμένες σκουληκότρυπες!Οι σκουληκότρυπες είναι τα μικροσκοπικά ισοδύναμα των λεγόμενων γεφύρων Einstein-Rosen, που υπάρχουν στην περιοχή των μαύρων οπών/ό,τι μένει μετά την κατάρρευση ενός άστρου.Πρόκειται για συνδέσεις τούνελ μεταξύ εντελώς διαφορετικών περιοχών του σύμπαντος, μέσω των οποίων μπορούν να μεταδοθούν πληροφορίες εκτός χώρου και χρόνου.Το DNA προσελκύει αυτά τα κομμάτια πληροφορίας και τα μεταβιβάζει στη συνείδησή μας Μέσα από την επιστημονική έρευνα υπάρχουν ενδείξεις για ένα νέο τύπο ιατρικής θεραπείας, μέσω του οποίου μπορούμε να επηρεάσουμε και να επαναπρογραμματίσουμε το DNA με λέξεις και συχνότητες χωρίς την αφαίρεση και την αντικατάσταση μεμονωμένων γονιδίων, που κάνει η γενετική μηχανική.Το ανθρώπινο γονιδίωμα έχει τρία δισεκατομμύρια ζεύγη βάσεων στο DNA του, αλλά μόνο ένα μικρό μέρος κωδικοποιεί πρωτεΐνες.Βρισκόμαστε σε μια χρυσή εποχή κατανόησης του μη κωδικοποιημένου DNA και του μη κωδικοποιημένου RNA.Το υπόλοιπο του ανθρώπινου γονιδιώματος που δεν κωδικοποιεί πρωτεΐνες ονομάζεται μερικές φορές φάντασμα ή άχρηστο DNA/junk DNA, αλλά η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη από ό,τι υπονοεί αυτό το όνομα.Πολλά μυστήρια εξακολουθούν να περιβάλλουν το ζήτημα του τι είναι το μη κωδικοποιούμενο DNA και αν είναι πραγματικά άχρηστο σκουπίδι ή κάτι περισσότερο.Οι Ρώσοι ερευνητές πιστεύουν ότι η φύση δεν φέρεται ανόητα, έτσι συνεργάστηκαν με γλωσσολόγους και γενετιστές σε μία προσπάθεια να εξερευνήσουν αυτό το 98% του DNA που θεωρείται άχρηστο.Τα αποτελέσματα, τα ευρήματα και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν θεωρούνται επαναστατικά!Τα ευρήματα των μοριακών βιολόγων Dr. Pjotr P. Garjajev και Dr. Vladimir Poponin της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών σχετικά με το "φαινόμενο Phantom-DNA", είναι πως το DNA μας δεν είναι μόνο υπεύθυνο για την κατασκευή του σώματός μας, αλλά λειτουργεί επίσης ως αποθήκη δεδομένων και ως μέσο επικοινωνίας.Σύμφωνα με τους εν λόγω επιστήμονες το DNA εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα που συνεχίζουν να εκδηλώνονται ακόμη και μετά την αφαίρεση του δείγματος DNA από το πείραμα.Εξ ου και η ονομασία "φαινόμενο Phantom-DNA".Οι γενετικές διαδικασίες που υιοθετούνται από αυτούς τους επιστήμονες έχουν σχολιαστεί και εξηγηθεί από τους Grazyna Fosar και Franz Bludorf στο βιβλίο τους Vernetzte Intelligenz, οι οποίοι διατύπωσαν τη θεωρία ότι οι αυτοεκπεμπόμενες σφαίρες φωτός που συχνά παρατηρούνται στον ουρανό, είναι στην πραγματικότητα ένα φαινόμενο ομαδικής συνείδησης που προκαλείται από την υπερεπικοινωνία εντός του DNA.Επιπλέον, θα αποδειχθεί ότι η ακριβής τεχνολογία που υιοθετείται από τους προαναφερθέντες επιστήμονες στη Μόσχα αντιπροσωπεύει μια νέα πηγή ενέργειας, άγνωστη προηγουμένως στην ανθρωπότητα, η οποία είναι ικανή και για τη δημιουργία ύλης!Οι δε Ρώσοι γλωσσολόγοι διαπίστωσαν ότι ο γενετικός κώδικας, ιδιαίτερα στο φαινομενικά άχρηστο DNA ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με αυτούς που ακολουθούν όλες οι ανθρώπινες γλώσσες.Για τον σκοπό αυτό, συνέκριναν τους συντακτικούς κανόνες, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο μπαίνουν σε μια σειρά οι λέξεις για να σχηματίσουν φράσεις και προτάσεις, την σημασιολογία, τη μελέτη του νοήματος και της ερμηνείας των λέξεων σε μια γλώσσα και τους βασικούς κανόνες της γραμματικής.Βρήκαν ότι τα αλκάλια του DNA ακολουθούν μια γραμματική φόρμα και έχουν κανόνες, όπως ακριβώς και οι γλώσσες.Έτσι, μπορούμε να πούμε πως, οι ανθρώπινες γλώσσες δεν εμφανίστηκαν τυχαία, αλλά είναι μια αντανάκλαση του εγγενούς DNA μας.Ο Ρώσος βιοφυσικός και μοριακός βιολόγος Pjotr Garjajev και οι συνεργάτες του, διερεύνησαν επίσης την δονητική συμπεριφορά του DNA.Ο Peter Garjajev και η ερευνητική του ομάδα απέδειξαν ότι το DNA μπορεί να επαναπρογραμματιστεί με λέξεις και με τη χρήση των σωστών συχνοτήτων συντονισμού του DNAΟ Ρώσος κβαντικός βιολόγος Poponin προσπάθησε να αποδείξει ότι το ανθρώπινο DNA έχει άμεση επίδραση στον φυσικό κόσμο χρησιμοποιώντας ορισμένα πειράματα.Επίσης, διαπίστωσε ότι το DNA μας μπορεί να προκαλέσει ενοχλητικά μοτίβα στο κενό, δημιουργώντας έτσι μαγνητισμένες μικροσκοπικές σκουληκότρυπες.Η συγκλονιστική ανακάλυψη του φαινομένου Phantom DNA από τους Dr. Grajajev και Poponin, όπως περιγράφεται από τους Fosar και Bludorf, συνέβη όταν προσπάθησαν να μετρήσουν το πραγματικό μοτίβο δόνησης ενός δείγματος DNA.Φώτισαν αυτό το δείγμα DNA με ένα φως λέιζερ που παρήγαγε ένα τυπικό μοτίβο κύματος σε μια οθόνη.Ωστόσο, όταν αφαίρεσαν το δείγμα, το κυματικό μοτίβο δεν εξαφανίστηκε εντελώς.Παρέμεινε στην οθόνη ένα κανονικό μοτίβο κύματος σαν να υπήρχε ακόμη ένα υλικό δείγμα DNA που φωτιζόταν.Ένα πείραμα ελέγχου έδειξε ότι αυτό το δευτερεύον μοτίβο κύματος πρέπει να προέρχεται ακόμη από το αρχικό δείγμα DNA που αφαιρέθηκε.Στο πείραμα ελέγχου δεν είχε τοποθετηθεί δείγμα DNA στην ακτίνα ακτινοβολίας και στην οθόνη δημιουργήθηκε μόνο ένα τυχαίο μοτίβο.Αυτό το φαινόμενο του φανταστικού DNA είναι πάντα επαναλήψιμο όταν χρησιμοποιείται ένα δείγμα DNA.Επίσης ο βραβευμένος με Νόμπελ επιστήμονας Luc Montagnier, γνωστός για τη μελέτη του σχετικά με τον ιό HIV ισχυρίζεται ότι απέδειξε ότι το DNA μπορεί να δημιουργηθεί με τηλεμεταφορά μέσω κβαντικού αποτυπώματος και έδειξε επίσης ότι το DNA εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά σήματα που τηλεμεταφέρουν το DNA σε άλλα μέρη, όπως τα μόρια του νερού!!!Και εδώ οι Fosar και Bludorf μας λένε πως η δομή του DNA δεν αντιστοιχεί στις δομές της ανθρώπινης ομιλίας, αλλά όλη η ανθρώπινη γλώσσα μάλλον ακολουθεί το πρότυπο του γενετικού κώδικα.Εξάλλου το DNA και ο γενετικός κώδικας υπήρχαν πολύ πριν ο πρώτος άνθρωπος εκφέρει την πρώτη λέξη.Έτσι, οι ανθρώπινες γλώσσες που εξελίχθηκαν από την έλευση των ανθρώπων πρέπει να ακολούθησαν το μεγάλο πρότυπο που είχε ήδη καθοριστεί στη δομή του γενετικού κώδικα.Σύμφωνα με τους επιστήμονες αυτούς εδώ έγκειται μια επαναστατική ανακάλυψη για ολόκληρο τον τομέα της γενετικής.Όσοι ενδιαφέρονται να εξετάσουν μόνο τα γνωστά γονίδια και απορρίπτουν υποτιμητικά το υπόλοιπο γονιδίωμα ως "άχρηστο DNA", ενδεχομένως να χάνουν αυτό που είναι πραγματικά θεμελιώδες.Πρόκειται πραγματικά για ένα παράδοξο, λένε οι Fosar και Bludorf, διότι είναι ακριβώς το "άχρηστο DNA" που στην πραγματικότητα μιλάει.Σύμφωνα με τον Pjotr Garjajev: "Η πλειονότητα προσπαθεί να κατανοήσει τις αρχές των DNA-βιοϋπολογιστών και αναφέρεται αποκλειστικά στους κανόνες DNA-Watson-Crick: A-T, G-C.Αυτό είναι σωστό, αλλά δεν αρκεί.Το συνεχές DNA-Chromosomal στα ζωντανά συστήματα έχει χαρακτηριστικά κύματος, τα οποία παραμένουν ασύλληπτα για εμάς, και τα οποία είναι σαν ένα πρόγραμμα υπολογιστή για τη δομή των οργανισμών.Ο γνωστός γενετικός κώδικας είναι ένας κώδικας για τη σύνθεση πρωτεϊνών και τίποτα περισσότερο.Τα ζωντανά χρωμοσώματα όμως λειτουργούν ακριβώς όπως οι σολιτονικοί/ολογραφικοί υπολογιστές χρησιμοποιώντας την ενδογενή ακτινοβολία λέιζερ του DNA".Οι Fosar και Bludorf απαριθμούν μερικές από τις εξαιρετικές συνέπειες αυτής της νέας προσέγγισης της γενετικής, στην οποία πρωτοστάτησε η ομάδα της Μόσχας.Κατάφεραν να διαμορφώσουν ορισμένα μοτίβα συχνοτήτων σε μια δέσμη λέιζερ με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάσουν τη συχνότητα του DNA, δηλαδή να επηρεάσουν την ίδια τη γενετική πληροφορία.Δεν ήταν απαραίτητο δηλαδή να αποκωδικοποιήσουν με κόπο τις αλληλουχίες των ζευγών βάσεων στο DNA και να διαμορφώσουν έτσι τεχνητά τη γενετική πληροφορία.Πολύ απλά αυτοί οι Ρώσοι ερευνητές ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις λέξεις και τις προτάσεις της ανθρώπινης γλώσσας για να αλλάξουν τις πληροφορίες στο DNA, αφού είχαν διαπιστώσει ότι οι βασικές δομές ήταν συνώνυμες.Η ομάδα της Μόσχας μπόρεσε να αποδείξει πειραματικά αυτή την εκπληκτική διαδικασία.Η ουσία DNA in vivo, δηλαδή ζωντανός ιστός, όχι in vitro, αντιδρά στο διαμορφωμένο με ομιλία φως λέιζερ, καθώς και στα ραδιοκύματα, εφόσον βρεθεί η σωστή συχνότητα.Κατάφεραν να κατευθύνουν το μοτίβο πληροφοριών από ένα δείγμα DNA σε ένα διαφορετικό δείγμα και έτσι να πραγματοποιήσουν μια μετάδοση της γενετικής πληροφορίας.Η λειτουργία αυτή μπορεί να αποδειχθεί σε φυσικά κύτταρα με διάφορους τρόπους.Ο Garjajev και οι συνεργάτες του έχουν ήδη καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να επαναπρογραμματίσουν κύτταρα με πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικό γονιδίωμα.Συγκεκριμένα, κατάφεραν να μετατρέψουν έμβρυα βατράχου σε έμβρυα σαλαμάνδρας, ανταλλάσσοντας απλώς τα πρότυπα πληροφοριών στο αντίστοιχο DNA.Κατέδειξαν έτσι έναν ριζικά νέο τρόπο αλληλεπίδρασης και μάλιστα επικοινωνίας με το DNA μέσω φωνητικά διαμορφωμένων ακτίνων λέιζερ.Αυτό πρέπει να θεωρηθεί ως μια εντελώς νέα μορφή ενέργειας που ανακαλύφθηκε και αξιοποιήθηκε, η οποία ανοίγει ουσιαστικά απεριόριστες δυνατότητες για την εξέλιξη της ζωής όχι μόνο στη γη αλλά και στο Σύμπαν.Οι Fosar και Bludorf αναφέρουν επίσης τα ευρήματα των Ρώσων φυσικών Alexej Dimitrijev και Vjatcheslav Djatlov.Αυτοί οι δύο επεξεργάζονταν μια θεωρία, η οποία εισάγει ένα νέο εντυπωσιακό στοιχείο στη Νέα Φυσική, διότι ανοίγει τη δυνατότητα υπερεπικοινωνίας μέσω σταθερών σκουληκότρυπων σε άλλα μέρη του Σύμπαντος.Η θεωρία αυτή έχει ωστόσο ριζικές επιπτώσεις και στη λειτουργία του DNA.Οι Fosar και Bludorf έχουν καταλήξει στη θεωρία ότι το ίδιο το DNA λειτουργεί ως δίκτυο νοημοσύνης που επιτρέπει την υπερεπικοινωνία μέσω αυτών των σκουληκότρυπων.Έχουν εξετάσει φαινόμενα που βασίζονται στην ομαδική συνείδηση που προκαλείται από την υπερεπικοινωνία μέσω των σκουληκότρυπων στο DNA.Με αυτόν τον τρόπο είναι σε θέση να εξηγήσουν τη συχνά αναφερόμενη εμπειρία ανθρώπων που έχουν δει μπάλες φωτός, οι οποίες μάλιστα αλληλεπιδρούν με διάφορους λεπτούς τρόπους σε ψυχικό επίπεδο.Προκειμένου να αποδείξουν τη σχέση μεταξύ των σκουληκότρυπων στο χώρο και των σκουληκότρυπων στο DNA, οι Fosar και Bludorf αναφέρονται στη θεωρία του Φινλανδού φυσικού Matti Pitkänen, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια διατύπωσε μια νέα θεωρία για την κατασκευή του σύμπαντος, βασισμένη σε μια οκταδιάστατη γεωμετρία του χώρου.Η θεωρία αυτή ονομάζεται TGD/Topological Geometrical Dynamics.Σε αυτή την πολύπλοκη θεωρία οι μαγνητικές σκουληκότρυπες παίζουν έναν πολύ σημαντικό βιολογικό ρόλο.Στην πραγματικότητα, η καινοτόμος κατεύθυνση της θεωρίας του είναι να δημιουργήσει έναν επιστημονικό σύνδεσμο μεταξύ της Φυσικής και της Βιολογίας.Η θεωρία του οδηγεί σε μια κοσμολογία των αισθανόμενων όντων.Το DNA περιέχει πολύ περισσότερα από τις απλές οδηγίες για τη σύνθεση πρωτεϊνών για την κατασκευή ζωντανών κυττάρων.Αυτά τα ισχυρά γενετικά βιομόρια περιέχουν επίσης τα δεδομένα για τη λειτουργία των μαγνητικών σκουληκότρυπων ως βιολογικών διαύλων επικοινωνίας........... Έχει επίσης διαπιστωθεί επιστημονικά ότι οι πνευματικές μουσικές ψαλμωδίες συντονίζονται με το DNA.Ο Freddy Silva αναφέρεται σε αναφορές σε αρχαίες θρησκευτικές γραφές ότι η σανσκριτική γλώσσα είναι ιερή επειδή είναι "η γλώσσα του φωτός" και οι χαρακτήρες της θεωρούνταν "οι ήχοι του φωτός".Οι γεωμετρικές δονήσεις της γλώσσας όχι μόνο θεωρούνταν ικανές να αξιοποιήσουν τη δύναμη του φωτός, αλλά ήταν επίσης ικανές να δημιουργήσουν πραγματικά την ύλη.Και εδώ βρίσκουμε ακριβώς τις ίδιες αρχές να εφαρμόζονται από την ομάδα της Μόσχας που χρησιμοποιεί ακτίνες λέιζερ διαμορφωμένες με φωνή για να τροποποιήσει τα πρότυπα πληροφοριών στο DNA.Τα σανσκριτικά μπορεί να είναι η γλώσσα-πηγή για τις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, αλλά προφανώς όλες οι γλώσσες έχουν αυτή την ικανότητα να συντονίζονται με το DNA.Ουσιαστικά οι ερευνητές μιλούν στο DNA μέσω αυτών των ακτίνων λέιζερ και το DNA ανταποκρίνεται.Υπάρχει επικοινωνία.Το DNA μας δείχνει πώς οι ηχητικές δονήσεις που περιέχονται σε δέσμες φωτός λέιζερ μπορούν να δημιουργήσουν περίπλοκα και ευφυή μοτίβα στην οργανική εξωτερική ύλη απλά τροποποιώντας τα μοτίβα πληροφοριών στο γονιδίωμα π.χ των φυτών..........Έτσι είναι απολύτως φυσιολογικό και φυσικό το DNA να αντιδρά στις λέξεις που χρησιμοποιούμε.Και οι επιστήμονες εργάστηκαν στην κατασκευή συσκευών που μπορούν να επηρεάσουν τον κυτταρικό μεταβολισμό μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων ραδιοσυχνοτήτων και συχνοτήτων φωτός, για να επισκευάσουν γενετικές ανωμαλίες.Η ερευνητική ομάδα του Garjajev απέδειξε ότι με τη μέθοδο αυτή, χρωμοσώματα που καταστράφηκαν από ακτίνες Χ, για παράδειγμα, κατάφεραν να επισκευαστούν.Μεταβιβάστηκε το σύνολο των πληροφοριών, χωρίς καμία από τις παρενέργειες ή δυσαρμονίες που προκύπτουν από τις τεχνικές της κλασικής γενετικής μηχανικής στο DNA.Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με την απλή εφαρμογή δονήσεων και τη χρήση της γλώσσας.Για χρόνια, από την αρχαιότητα, οι πνευματικοί δάσκαλοι γνώριζαν και δίδασκαν πως το σώμα μας προγραμματίζεται από τη γλώσσα, τις λέξεις και τη σκέψη.το DNA φάντασμα έχει την ικανότητα να συνδέεται με συμβατικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Με αυτόν τον τρόπο η δύναμη μπορεί να τροποποιήσει βιολογικά αδρανή ύλη, όπως το χώμα και ο βράχος, καθώς και το νερό που βράζει. Αυτό θυμίζει μια πτυχή αυτών των πειραμάτων με το DNA, όπου διαπιστώθηκε ότι το DNA ανταποκρίνεται μόνο σε δονήσεις της σωστής ακριβώς συχνότητας.Φυσικά η συχνότητα στην οποία εκτίθεται το σώμα πρέπει να είναι σωστή για να υπάρξει η προσδοκώμενη επιτυχία.Ο καθένας μεμονωμένα πρέπει να εξασκήσει με ωριμότητα τις εσωτερικές διαδικασίες ώστε να δημιουργηθεί μια συνειδητή επικοινωνία με το DNA.Οι Ρώσοι ερευνητές εργάζονται πάνω σε μια μέθοδο που δεν επηρεάζεται από αυτούς τους παράγοντες, αλλά θα λειτουργεί πάντα, εφόσον κάποιος χρησιμοποιεί τη σωστή συχνότητα.Όσο υψηλότερη επίγνωση έχει ένα άτομο, τόσο μικρότερη είναι η ανάγκη για να χρησιμοποιήσει κάποια βοηθητική συσκευή.Κάποιος μπορεί να επιτύχει αυτά τα αποτελέσματα μόνος του, και η επιστήμη τελικά θα σταματήσει να ασκεί αρνητική κριτική σε τέτοιες ιδέες.Οι Ρώσοι επιστήμονες επίσης, ανακάλυψαν ότι το DNA μπορεί να προκαλέσει παραμορφωτικές διατάξεις στο κενό, δημιουργώντας έτσι μαγνητισμένες σκουληκότρυπες! Αυτές οι κουληκότρυπες είναι τα ισοδύναμα σε μικρή κλίμακα των γεφύρων Einstein-Rosen, που υπάρχουν στην περιοχή των μαύρων οπών/ό,τι μένει μετά την κατάρρευση ενός άστρου.Αυτές οι σκουληκότρυπες είναι σήραγγες που συνδέουν διαφορετικές περιοχές του σύμπαντος, μέσω των οποίων μπορούν να σταλθούν και να μεταδοθούν πληροφορίες έξω από το χώρο και το χρόνο.Το DNA έλκει αυτά τα bits των πληροφοριών και τα διαβιβάζει στην συνείδησή μας.Ο διαπρεπής μαθηματικός John von Neumann υπολόγισε ότι κατά τη διάρκεια μιας μέσης ζωής εβδομήντα ετών συσσωρεύουμε περίπου 280 τρισεκατομμύρια bits πληροφοριώνΑυτή η διαδικασία της υπερ-επικοινωνίας είναι πιο αποτελεσματική σε κατάσταση χαλάρωσης.Το άγχος,οι ανησυχίες,οι στενοχώριες και η υπερκινητική διάνοια αποτρέπουν την επιτυχή υπερ-επικοινωνία ή διαστρεβλώνουν και παραποιούν τις πληροφορίες που μεταβιβάζονται.Ως παγκόσμιο είδος μπορεί να βρισκόμαστε στη δίνη μιας μετάβασης προς μια διαφορετική κατάσταση συνείδησης.Αυτή η νέα κατάσταση πιθανόν να χαρακτηρίζεται από κβαντικές ιδιότητες όπως η συνοχή και η μη τοπική πληροφορία πεδίου.Ένα τέτοιο "πεδίο συνείδησης" θα μεταμόρφωνε τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους, τον κόσμο γύρω μας και θα διεύρυνε τις αντιληπτικές μας πραγματικότητες.Αυτή η εξελικτική εξέλιξη, όπως προτείνεται, εκδηλώνει μια μετάβαση από τις βιολογικές και κοινωνικοπολιτισμικές μορφές εξέλιξης στην ενσωμάτωση ενός νέου επιπέδου: αυτό της νευρογενετικής εξέλιξης.Μακράν η μεγαλύτερη κατηγορία μη κωδικοποιητικού DNA στα γονιδιώματα του ανθρώπου και πολλών άλλων οργανισμών αποτελείται από τα transposons, τμήματα DNA που μπορούν να αλλάξουν τη θέση τους μέσα στο γονιδίωμα.Αυτά τα "γονίδια που πηδούν" έχουν την τάση να δημιουργούν πολλά αντίγραφα του εαυτού τους - μερικές φορές εκατοντάδες χιλιάδες - σε όλο το γονιδίωμα, λέει ο Seth Cheetham, γενετιστής στο Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία.Τα πιο παραγωγικά είναι τα retrotransposons, τα οποία εξαπλώνονται αποτελεσματικά, δημιουργώντας αντίγραφα RNA του εαυτού τους που μετατρέπονται ξανά σε DNA σε άλλο σημείο του γονιδιώματος.Περίπου το ήμισυ του ανθρώπινου γονιδιώματος αποτελείται από transposons- σε ορισμένα φυτά αραβοσίτου, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε περίπου 90%.Ο Seth Cheetham, πιστεύει ότι το δόγμα για το "άχρηστο DNA" έχει επιβαρύνει την έρευνα σχετικά με το πόσο από αυτό αξίζει αυτή την περιγραφή."Βασικά αποθαρρύνει τους ανθρώπους από το να ανακαλύψουν αν υπάρχει ή όχι κάποια λειτουργία", είπε.Από την άλλη πλευρά, λόγω της βελτίωσης της αλληλουχίας και άλλων μεθόδων, "βρισκόμαστε σε μια χρυσή εποχή κατανόησης του μη κωδικοποιημένου DNA και του μη κωδικοποιημένου RNA", δήλωσε ο Zhaolei Zhang, γενετιστής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, ο οποίος μελετά τον ρόλο των αλληλουχιών αυτών σε ορισμένες ασθένειες.Στο μέλλον, οι ερευνητές μπορεί να είναι όλο και λιγότερο διατεθειμένοι να περιγράψουν οποιαδήποτε από τις μη κωδικοποιητικές αλληλουχίες ως άχρηστες, επειδή υπάρχουν τόσοι πολλοί άλλοι πιο ακριβείς τρόποι για να τις χαρακτηρίσουν τώρα.Για τον Sisu, ο καλύτερος δρόμος του πεδίου προς τα εμπρός είναι να διατηρεί ανοιχτό μυαλό όταν αξιολογεί τις εκκεντρικότητες του μη κωδικοποιημένου DNA και RNA και τη βιολογική τους σημασία.Οι άνθρωποι θα πρέπει "να κάνουν ένα βήμα πίσω και να συνειδητοποιήσουν ότι τα σκουπίδια του ενός είναι ο θησαυρός του άλλου", είπε.................Ισχυρά γενετικά βιομόρια περιέχουν τα δεδομένα για τη λειτουργία των μαγνητικών σκουληκότρυπων που λειτουργούν ως βιολογικά κανάλια επικοινωνίας.Υπάρχει μια μεταφυσική σύνδεση μεταξύ των σκουληκότρυπων του DNA μας και των μαγνητικών σκουληκότρυπων του Σύμπαντος.Το DNA από μόνο του λειτουργεί ως δίκτυο νοημοσύνης που επιτρέπει την υπερ-επικοινωνία με αποτέλεσμα τη βαθιά κατανόηση του Σύμπαντος, της δημιουργίας του και της σχέσης και της θέσης μας μέσα σε αυτό.Αυτό θα ανοίξει τελικά το δρόμο για μια νέα αλλαγή παραδείγματος για τους ανθρώπους που είναι σε θέση να απορροφήσουν και να συσχετιστούν με τις αλλαγές, επιτρέποντας την υπέρβαση σε μια ανώτερη συνείδηση και την ενότητα με τη Μητέρα Γη, το Σύμπαν και τη Θεϊκή μας Ουσία.................Κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/taneatisgalerasπερισσότερες πληροφορίες στα επόμενα άρθραhttps://www.quantamagazine.org/the-complex-truth-about-junk-dna-20210901/http://www.rexresearch.com/gajarev/gajarev.htmhttps://academic.oup.com/gbe/article/14/5/evac055/6583081https://www.shaman-australis.com/forum/index.php?/topic/23824-crop-circles-worm-holes-dna-manipulation/https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02604027.2010.503549 / Κβαντική συνείδηση: Συμφιλίωση Επιστήμης και Πνευματικότητας προς το εξελικτικό μας μέλλον