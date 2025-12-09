2025-12-09 13:26:04

Το πολύνεκρο ναυάγιο του πλοίου Χρυσή Αυγή, το 1983, ερευνά η εκπομπή «365 Στιγμές», με τη Σοφία Παπαϊωάννου, που μεταδίδεται την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στις 23:00, από το ΕΡΤnews.



Τη νύχτα της 23ης Φεβρουαρίου 1983, το πλοίο Χρυσή Αυγή, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ραφήνα-Άνδρος, βυθίζεται από εκρήξεις, στο Κάβο Ντόρο, εν μέσω χιονοθύελλας με ανέμους 9 μποφόρ.



Στο ναυάγιο θα χάσουν τη ζωή τους 28 άνθρωποι και θα διασωθούν μόλις 14. Ήταν ένα ναυάγιο που σημάδεψε το νησί της Άνδρου, αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Ένα ναυάγιο που γέννησε ιστορίες ανθρώπινης δύναμης και ηρωισμού, προκάλεσε όμως πόνο και τραύματα που παραμένουν μέχρι σήμερα.



Σαράντα δύο χρόνια μετά, η εκπομπή «365 Στιγμές», με τη Σοφία Παπαϊωάννου, ερευνά τα γεγονότα του ναυαγίου, καταγράφοντας τις συγκλονιστικές μαρτυρίες των λιγοστών επιζώντων, αλλά και τα σημάδια που μέχρι σήμερα έχουν παραμείνει στις ψυχές όσων έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, εκείνο το άγριο βράδυ στα παγωμένα νερά του Κάβο Ντόρο.



Πηγή: tvnea.com



