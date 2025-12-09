2025-12-09 13:26:04
Φωτογραφία για «365 Στιγμές» με τη Σοφία Παπαϊωάννου – «Το ναυάγιο του πλοίου Χρυσή Αυγή»
Το πολύνεκρο ναυάγιο του πλοίου Χρυσή Αυγή, το 1983, ερευνά η εκπομπή «365 Στιγμές», με τη Σοφία Παπαϊωάννου,  που μεταδίδεται την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στις 23:00, από το ΕΡΤnews. 

Τη νύχτα της 23ης Φεβρουαρίου 1983, το πλοίο Χρυσή Αυγή, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ραφήνα-Άνδρος, βυθίζεται από εκρήξεις, στο Κάβο Ντόρο, εν μέσω χιονοθύελλας με ανέμους 9 μποφόρ.

Στο ναυάγιο θα χάσουν τη ζωή τους 28 άνθρωποι και θα διασωθούν μόλις 14. Ήταν ένα ναυάγιο που σημάδεψε το νησί της Άνδρου, αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Ένα ναυάγιο που γέννησε ιστορίες ανθρώπινης δύναμης και ηρωισμού, προκάλεσε όμως πόνο και τραύματα που παραμένουν μέχρι σήμερα.

Σαράντα δύο χρόνια μετά, η εκπομπή «365 Στιγμές», με τη Σοφία Παπαϊωάννου, ερευνά τα γεγονότα του ναυαγίου, καταγράφοντας τις συγκλονιστικές μαρτυρίες των λιγοστών επιζώντων, αλλά και τα σημάδια που μέχρι σήμερα έχουν παραμείνει στις ψυχές όσων έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, εκείνο το άγριο βράδυ στα παγωμένα νερά του Κάβο Ντόρο.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Ένα κινηματογραφικό Grand Finale με την υπογραφή ANT1+ & Chivas Regal
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ένα κινηματογραφικό Grand Finale με την υπογραφή ANT1+ & Chivas Regal
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δημήτρης Μπενέκος : Παρότι η βροχή δεν σταμάτησε στιγμή, σήμερα ζήσαμε μια από τις πιο όμορφες στιγμές μας: το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου!
Δημήτρης Μπενέκος : Παρότι η βροχή δεν σταμάτησε στιγμή, σήμερα ζήσαμε μια από τις πιο όμορφες στιγμές μας: το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου!
ΕΡΤnews: «365 Στιγμές»: «Το φονικό στα Βορίζια»
ΕΡΤnews: «365 Στιγμές»: «Το φονικό στα Βορίζια»
Tο έζησα καλά στο πετσί μου λέει η Σοφία Μουτίδου και τελικά...δεν
Tο έζησα καλά στο πετσί μου λέει η Σοφία Μουτίδου και τελικά...δεν
Βασίλης Θωμόπουλος: Την Σοφία Μουτίδου την εκτιμώ και την αγαπώ, αλλά είμαι με τον Αποστόλη σαν άποψη...
Βασίλης Θωμόπουλος: Την Σοφία Μουτίδου την εκτιμώ και την αγαπώ, αλλά είμαι με τον Αποστόλη σαν άποψη...
Γιώργος Λιάγκας σε Σοφία Μουτίδου: Η σημαία του metoo και της πολιτικής ορθότητας υποστέλλεται και καταβαραθρώνεται...
Γιώργος Λιάγκας σε Σοφία Μουτίδου: Η σημαία του metoo και της πολιτικής ορθότητας υποστέλλεται και καταβαραθρώνεται...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αποκάλυψη Ουγγαρέζου: «Με έκοψαν από το εορταστικό show του The Voice γιατί είχα βρίσει την Acun Medya για το χάρτη»
Αποκάλυψη Ουγγαρέζου: «Με έκοψαν από το εορταστικό show του The Voice γιατί είχα βρίσει την Acun Medya για το χάρτη»
Πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό – Πώς κινήθηκαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές
Πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό – Πώς κινήθηκαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Πώς κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές στη μάχη της τηλεθέασης
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Πώς κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές στη μάχη της τηλεθέασης
Μάχη στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Ποια εκπομπή κατέκτησε την κορυφή
Μάχη στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Ποια εκπομπή κατέκτησε την κορυφή
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/12/2025)