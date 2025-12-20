2025-12-20 11:38:02

Με στόχο να επαναλάβει την περσινή επιτυχία, ο ΣΚΑΪ ετοιμάζει ένα ειδικό εορταστικό επεισόδιο του «The Voice» για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς 2026. Αυτή τη φορά, διάσημα πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης και του θεάματος θα αναλάβουν να… αναστατώσουν τις καρέκλες των κριτών με τις φωνητικές τους ικανότητες.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μεταξύ αυτών που θα τραγουδήσουν είναι οι δημοφιλείς παρουσιαστές του ΣΚΑΪ Μαρία Αναστασοπούλου, Κώστας Τσουρός, Χρήστος Φερεντίνος και Δημήτρης Πανόπουλος. Επιπλέον, το σπέσιαλ επεισόδιο θα φιλοξενήσει και αγαπημένα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, όπως η Δανάη Μπάρκα, ο Γρηγόρης Βαλτινός, η Δάφνη Μπόκοτα, η Βίκυ Καγιά, ο Μιχάλης Μαρίνος και η Άση Μπήλιου.



Το «The Voice» επιστρέφει επίσημα στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ το προσεχές φθινόπωρο με την ίδια ομάδα: τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση και τους τέσσερις κόκκινους coaches, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Έλενα Παπαρίζου και Γιώργο Μαζωνάκη.



Σημαντική αλλαγή για τους επόμενους κύκλους είναι η διαχείριση των δικαιωμάτων του talent show: πλέον ανήκουν απευθείας στον ΣΚΑΪ, ενώ η Acun Medya θα αναλάβει την εκτέλεση της παραγωγής για τις επόμενες σεζόν, εξασφαλίζοντας την ποιότητα και την επιτυχία του format στην ελληνική τηλεόραση.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ