





«Το Σόι σου»: Ο απόλυτος κυρίαρχος της prime time

Λίγες σειρές έχουν καταφέρει να γίνουν συνώνυμες με το γέλιο, τη συγκίνηση και τις οικογενειακές στιγμές όσο «Το Σόι σου». Η σειρά που για χρόνια κράτησε συντροφιά σε εκατομμύρια τηλεθεατές επιβεβαιώνει ότι η καλή μυθοπλασία, αυτή που φέρνει την οικογένεια κοντά, έχει πάντα τον πρώτο λόγο. Με απολαυστικές ιστορίες της ελληνικής οικογένειας, γεμάτες χιούμορ, τρυφερότητα και συναίσθημα, «Το Σόι σου» ενώνει γενιές μπροστά στην οθόνη και επιστρέφει δυναμικά στην κορυφή της τηλεθέασης, εκτοξεύοντας τα νούμερα και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του αξία. Οι χαρακτήρες που αγαπήθηκαν, οι ατάκες που έμειναν και οι ιστορίες που θυμίζουν τις δικές μας, καθιστούν τη σειρά σταθερά την πιο αγαπημένη επιλογή του κοινού, σε όλες τις κατηγορίες του κοινού, με 2.225.000 τηλεθεατές να συντονίζονται στα επεισόδια έστω για ένα λεπτό! Συγκεκριμένα, «Το Σόι σου» είχε πρωτιά στο σύνολο κοινού με 30,2%, πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54 με 31,8% και πρωτιά στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ18-54) με 35,5%. Και οι πρωτιές συνεχίζονται με πρωτιά 49,8% στο ανδρικό κοινό 15-24, πρωτιά στο γυναικείο κοινό 15-24 με 44,1% και πρωτιά στο γυναικείο κοινό 25-44 με 32,7%.

«Να μ’ αγαπάς»: Παλιά μυστικά, νέες σχέσεις, απρόσμενες συμμαχίες







Στην καθημερινή δραματική σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς», η αγάπη, οι απώλειες και τα μυστικά πλέκονται σε μια αφήγηση που αγγίζει την καρδιά του τηλεθεατή. Από τη Θεσσαλονίκη του χθες έως το Ναύπλιο του σήμερα, μια συγκινητική διαδρομή ξεδιπλώνεται, με το κοινό να ακολουθεί σταθερά, όπως αποτυπώνεται και στους πίνακες τηλεθέασης, όπου η σειρά κατέκτησε την πρώτη θέση στο σύνολο του κοινού με 21%, αλλά και την πρώτη θέση στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ18-54) με 18,6%. Με σύγχρονη ματιά, πλούσια παραγωγή και γρήγορη πλοκή, η σειρά έχει κερδίσει το κοινό από το πρώτο επεισόδιο και συνεχίζει καθημερινά τη δυναμική της πορεία, με 1.329.000 τηλεθεατές να γίνονται μάρτυρες των εξελίξεων έστω για 1 λεπτό!







«Άγιος Έρωτας»: Νέοι σύμμαχοι, καινούργιοι εχθροί και αποκαλύψεις που ανατρέπουν τα πάντα







Τιμωρία, κάθαρση, λύτρωση και έρωτας συνυπάρχουν στον «Άγιο Έρωτα», κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Η Χλόη θέτει ως στόχο ζωής να βρει την κόρη της, ενώ ο πατήρ Νικόλαος παλεύει για τη λύτρωση και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της. Ένα ταξίδι γεμάτο αποκαλύψεις ξεκινά, με μυστικά του παρελθόντος να έρχονται στο φως, εγκλήματα να αποκαλύπτονται και λογαριασμούς δεκαετιών να κλείνουν. Η δραματική ένταση και η βαθιά συναισθηματική φόρτιση της σειράς έχουν κερδίσει το κοινό, οδηγώντας τον «Άγιο Έρωτα» σε εντυπωσιακές επιδόσεις τηλεθέασης με 20,5% στο σύνολο κοινού, με 15,4% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 18,3% στο γυναικείο δυναμικό κοινό 18-54 (Γ18-54). Τις κινηματογραφικές σκηνές της σειράς παρακολούθησαν 1.550.000 τηλεθεατές έστω για 1 λεπτό!







«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» – Ένας κόσμος σκοτεινών παθών και ανείπωτων μυστικών







Η μεγάλη δραματική παραγωγή του Alpha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μεταφέρει τον τηλεθεατή στον Πειραιά της δεκαετίας του ’60, σε έναν κόσμο γεμάτο αντιθέσεις. Η Τρούμπα της νύχτας και η αστική τάξη της ημέρας συνυπάρχουν εύθραυστα, μέχρι τη στιγμή που μια απιστία, μια προδοσία και ένα τραγικό γεγονός πυροδοτούν μια αλυσιδωτή αντίδραση που διαλύει τις ισορροπίες. Με έντονη κινηματογραφική ατμόσφαιρα και δυνατές ιστορίες, η σειρά κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης, φέρνοντας την πρώτη στο δυναμικό κοινό με 15% και πρώτη στο γυναικείο δυναμικό κοινό με (Γ18-54) με 17,2%. Τέλος, 1.329.000 τηλεθεατές επέλεξαν το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» έστω για 1 λεπτό!







«Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»: Το εμβληματικό best seller που συγκινεί







Βασισμένο στο ομώνυμο best seller της Λένας Μαντά, «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» ξετυλίγει μια συγκλονιστική ιστορία έρωτα, μυστικών και οικογενειακών δεσμών. Πέντε αδελφές μεγαλώνουν σε έναν τόπο όπου τα παιδικά όνειρα ριζώνουν και η μνήμη αποκτά βάθος. Μέσα από δυνατές ερμηνείες, υψηλή αισθητική και κινηματογραφική προσέγγιση, η σειρά αγαπήθηκε από το κοινό, που της χάρισε την πρώτη θέση στο σύνολο του κοινού με 17,1%, στο δυναμικό κοινό 18-54 με 15% και στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ18-54) με 19,3%. Τέλος, 1.493.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν τη σειρά έστω για 1 λεπτό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πορεία.

