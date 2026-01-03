





Με σταθερές πρωτιές, επιδόσεις ρεκόρ και ισχυρή παρουσία σε όλες τις ενημερωτικές ζώνες, ο σταθμός απέδειξε για πολλοστή φορά ότι η αξιοπιστία, η συνέπεια και η δημοσιογραφική ποιότητα δεν είναι συγκυριακές επιτυχίες, αλλά διαχρονικές αξίες.

Το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του MEGA, υπό τον συντονισμό του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, Σταμάτη Μαλέλη, διαμορφώνει συνεχώς ένα ενημερωτικό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, το οποίο αποτυπώνεται στην αμετάβλητη προτίμηση του κοινού.

Σε ένα απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο τηλεοπτικό τοπίο, το MEGA παραμένει η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για την ουσιαστική καταγραφή, την ψύχραιμη ανάλυση και την έγκυρη ερμηνεία της επικαιρότητας. Μια σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί με τον χρόνο και ενισχύεται σταθερά, χρόνο με τον χρόνο.







Κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»

Το 2025 σηματοδοτεί μια χρονιά - ορόσημο για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ». Οι ειδήσεις του MEGA σημείωσαν ρεκόρ πενταετίας, με τα υψηλότερα μερίδια τηλεθέασης που έχει καταγράψει δελτίο ειδήσεων, σε οποιοδήποτε κανάλι, από την επανέναρξη λειτουργίας του σταθμού.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με παρουσιάστριες τη Ράνια Τζίμα (Δευτέρα-Πέμπτη) και την Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή-Κυριακή), και βασικό σχολιαστή τον Γιάννη Πρετεντέρη βρέθηκε στην πρώτη θέση συγκεντρώνοντας 470.000 τηλεθεατές, τον υψηλότερο αριθμό από όλα τα δελτία ειδήσεων, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης. Αναλυτικά η κατάταξη: MEGA 470.000, STAR 419.000, ALPHA 405.000, ΣΚΑΪ 308.000, ΑΝΤ1 260.000, OPEN 228.000, ΕΡΤ1 159.000.







Στο σύνολο του κοινού, οι ειδήσεις του MEGA παρέμειναν πρώτες με μέσο όρο 14,8%.

Στο δυναμικό κοινό 18-54, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» διατήρησε τη θέση του στην κορυφή για τέταρτη χρονιά, με μέσο όρο 14,1%, αποδεικνύοντας ότι η αξιόπιστη ενημέρωση μπορεί να είναι ταυτόχρονα και σύγχρονη.

Live News

Το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο αποτελεί, διαχρονικά, τον ασυναγώνιστο πρωταγωνιστή της απογευματινής ζώνης. Από την πρώτη χρονιά μετάδοσής της μέχρι και σήμερα, η εκπομπή διατηρεί σταθερά την πρωτοκαθεδρία της στο σύνολο του κοινού με μέσο όρο 18,8% αλλά και στο δυναμικό κοινό 18-54, με 15,1%.

Οι υψηλές επιδόσεις και ισχυρή απήχηση του «Live News» επιβεβαιώνουν τη βαθιά σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει ο Νίκος Ευαγγελάτος με τους τηλεθεατές που επιλέγουν άμεση, αποκαλυπτική και πολυεπίπεδη ενημέρωση.







Κοινωνία Ώρα MEGA

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» διατήρησε και το 2025 τη θέση της στην κορυφή της τηλεθέασης, με μέσο όρο 16,6% στο δυναμικό κοινό 18-54. Ισχυρή ήταν η απήχησή της και στο σύνολο του κοινού, όπου κατέγραψε 17,5%.

Με σταθερό βηματισμό, ουσιαστικό περιεχόμενο, αμεσότητα και καθημερινή επαφή με την επικαιρότητα, το επιτυχημένο ενημερωτικό magazino του MEGA με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη κατάφερε όλα τα χρόνια να εδραιωθεί ως σημαντικός πυλώνας της πρωινής ενημέρωσης, ξεχωρίζοντας ακόμη και ανάμεσα σε ψυχαγωγικά προγράμματα.







MEGA Σαββατοκύριακο

Το «MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα διατηρεί μια διαρκή, αξιόλογη παρουσία στον ενημερωτικό χάρτη του Σαββατοκύριακου. Με συνεπή λόγο, ουσιαστική θεματολογία και άμεση επαφή με την επικαιρότητα, η εκπομπή έχει κατοχυρώσει μία σταθερή θέση στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Στο σύνολο του κοινού, το «MEGA Σαββατοκύριακο» σημείωσε μέσο όρο 15,7%, επιβεβαιώνοντας την απήχηση και την αξιοπιστία του ως ενημερωτική επιλογή για τα πρωινά του Σαββατοκύριακου.







Εξελίξεις Τώρα

Οι «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη έχουν εδραιώσει τη θέση τους ως μια σύγχρονη, ζωντανή πρόταση στην απογευματινή ενημέρωση του Σαββατοκύριακου. Με έντονο ενδιαφέρον από το κοινό και σταθερή πορεία, η εκπομπή ενισχύει το ενημερωτικό αποτύπωμα του MEGA, καλύπτοντας το εύρος της επικαιρότητας με ουσία και λόγο.

MEGA Stories και Μεγάλη Εικόνα

Οι late night εκπομπές του MEGA, «MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου και «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη, ξεχωρίζουν για τον αφηγηματικό τους χαρακτήρα και τη δημοσιογραφική τους ταυτότητα. Μέσα από πρόσωπα, ιστορίες και θέματα που φωτίζουν την πραγματικότητα και την επικαιρότητα πέρα από τίτλους, οι δύο εκπομπές προσθέτουν ποιότητα και βάθος στο ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο.













Πηγή: tvnea.com