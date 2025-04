Με ντοκιμαντέρ και κινηματογραφικές ταινίες θρησκευτικού περιεχομένου, καθώς και συναυλίες κλασικής και βυζαντινής μουσικής, η ΕΡΤ θα μας κρατήσει συντροφιά, από την Κυριακή των Βαΐων 13 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Παρασκευή 18 Απριλίου 2025, μ’ ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στην κατανυκτική ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας.Επίσης, η δημόσια τηλεόραση, συμμετέχοντας στο Θείο Δράμα, θα μεταδώσει τις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας σε απευθείας σύνδεση με τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, τους Καθεδρικούς Ιερούς Ναούς Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γλυφάδας, τον Ιερό Ναό Αγίων Μυροφόρων Πανοράματος Παλλήνης και τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου.ΕΡΤ1ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/04/2025Στις 14:00, η «ΠΟΠ Μαγειρική», τιμά τη νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας. Ο σεφ Ανδρέας Λαγός υποδέχεται στην κουζίνα του, τη βραβευμένη συγγραφέα, Αμάντα Μιχαλοπούλου. Μαζί μαγειρεύουν δύο πολύ νόστιμα και συνάμα νηστίσιμα πιάτα. Ποια είναι αυτά; Σκορδομακάρονα με τοματοπολτό και μπιφτέκια με μανιτάρια και παντζάρια, καθώς και μαγιονέζα αβοκάντο.ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 15/04/2025Στις 14:00, την κουζίνα της «ΠΟΠ Μαγειρικής» επισκέπτεται η σεφ, Φιλίτσα Καραμανλή. Μαζί με τον Ανδρέα Λαγό μαγειρεύουν μια μακαρονάδα με γαρίδες και μύδια αλλά και έναν νηστίσιμο γύρο με μανιτάρια.ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2025Ο Ανδρέας Λαγός υποδέχεται, στις 14:00, στην κουζίνα της «ΠΟΠ Μαγειρικής» τον αρχισυντάκτη του Γαστρονόμου και των γαστρονομικών εκδόσεων της Καθημερινής, Άγγελο Ρέντουλα. Μαζί ετοιμάζουν καλαμαράκια με λαχανικά στο τηγάνι και πασχαλινά κουλούρια και μοσχοβολάει όλο το πλατό.ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 17/04/2025Ο pastry chef Δημήτρης Μακρυνιώτης είναι ο καλεσμένος στην κουζίνα της «ΠΟΠ Μαγειρικής», τη Μεγάλη Πέμπτη, στις 14:00. Μαζί με τον Ανδρέα Λαγό δημιουργούν ένα ανοιξιάτικο μπριάμ με ρεβίθια και τσουρέκια με μαστίχα και κρόκο Κοζάνης.ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/04/2025Στις 10:45, στην ταινία-ντοκιμαντέρ «Όλην εκείνην την αχόρταστον μαγείαν», θα μάθουμε για την αγιορείτικη παράδοση του Επιταφίου στη Σκιάθο. Είναι μία μυσταγωγική εμπειρία που φωτίζει τις ψυχές των ανθρώπων, όπως το φως των κεριών που συνοδεύει «τον ιερόν Επιτάφιον». Η ταινία του Παναγιώτη Κουντουρά μάς μεταφέρει με σεβασμό αυτό το ιδιαίτερο κλίμα κατάνυξης και πένθους που κυριαρχούν και χαρακτηρίζουν την Μεγάλη Εβδομάδα στη Σκιάθο, όπου ακολουθείται το αγιορείτικο τελετουργικό της ακολουθίας του Επιταφίου.Πρωταγωνιστές είναι οι κάτοικοι της Σκιάθου, άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών που βιώνουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο το αγιορείτικο εθιμοτυπικό. Μέσα από τις περιγραφές τους αναδύονται οι προσωπικές τους μνήμες και η βιωματική τους εμπειρία, η οποία τους συνδέει με έναν αόρατο δεσμό με αυτήν τη μακρόχρονη παράδοση, που αποτελεί ζωντανό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.Το έαρ συνεορτάζει κι ένα ολόκληρο νησί βιώνει με μοναδικό τρόπο «Όλην εκείνην την αχόρταστον μαγείαν» του Θείου Δράματος.Στις 13:00, από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Στους δρόμους των Ελλήνων», θα μεταδοθεί το επεισόδιο: «Η Μεγάλη Εβδομάδα στην άλλη Ελλάδα».Από τα πέντε boroughs, τους πέντε δήμους της Νέας Υόρκης, τρεις συνδέθηκαν στενά με το ελληνικό στοιχείο: Το Μανχάταν, βέβαια, ως πύλη εισόδου αλλά και εγκατάστασης, το Μπρούκλιν που οι Έλληνες κάτοικοί του εκθείασαν τόσο πίσω στην πατρίδα, ώστε απέκτησαν το προσωνύμιο Μπρούκληδες, και το Κουίνς με τη γνωστή μας Αστόρια.Σε αυτές τις γειτονιές, στις σχολικές γιορτές, στους συλλόγους, στις εκκλησιές, στα καταστήματα και στα σταυροδρόμια που συναντιούνται οι Επιτάφιοι, «τριγυρνούν» οι «Δρόμοι των Ελλήνων», τη Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών.Τη Μεγάλη Παρασκευή, στις 14:00, το στούντιο της «ΠΟΠ Μαγειρικής» επισκέπτεται ο συνθέτης και ερμηνευτής του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, Σταύρος Σιόλας. Μαζί με τον Ανδρέα Λαγό δημιουργούν δύο νηστίσιμα πιάτα, μια αγιορείτικη ταχινόσουπα με φακές και έναν νηστίσιμο Χαλβά ταψιού με κρέμα.Στις 15:00, θα παρακολουθήσουμε το θρησκευτικό δράμα «Ο παράδεισος είναι αληθινός» (Heaven is for real), παραγωγής ΗΠΑ 2014, σε σκηνοθεσία Ράνταλ Γουάλας, με τους Γκρεγκ Κινίαρ, Κέλι Ράιλι, Κόνορ Κόρουμ, Τόμας Χέιντεν Τσερτς κ.ά. Βασισμένο στο ομότιτλο best seller των New York Times, το «Heaven is for real» με τον υποψήφιο για Όσκαρ και βραβευμένο με Emmy, Γκρεγκ Κινίαρ, μεταφέρει στην οθόνη την αληθινή ιστορία που έχει εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο -την εξαιρετική εμπειρία ενός μικρού αγοριού που άλλαξε τη ζωή του και την αναζήτηση του πατέρα του για το θάρρος και την πεποίθηση να μοιραστεί την ανακάλυψη του γιου του με τον κόσμο.Στις 22:45, θα μεταδοθεί το βιβλικό ιστορικό δράμα «Ανάσταση» (Risen), παραγωγής ΗΠΑ 2016, σε σκηνοθεσία Κέβιν Ρέινολντς, με τους Τζόζεφ Φάινς, Τομ Φέλτον, Κλιφ Κέρτις, Πίτερ Φερθ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.Ο σκηνοθέτης Κέβιν Ρέινολντς εξετάζει από τη δική του οπτική τα γεγονότα που προηγήθηκαν και αυτά που ακολούθησαν μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Η ταινία ξεχωρίζει για την ανατρεπτική της οπτική, καθώς αντιμετωπίζει την πασίγνωστη ιστορία της Ανάστασης ως ένα μυστήριο, το οποίο καλείται να λύσει ένας καχύποπτος Ρωμαίος στρατιώτης.ΕΡΤ2ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑÏΩΝ 13/04/2025Στις 08:00, θα μεταδοθεί η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, σε απευθείας σύνδεση με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.Στις 12:30, από το Αρχείο της ΕΡΤ, παρακολουθούμε την εκπομπή «Πασχαλογιορτή», που καταγράφει τα έθιμα του Πάσχα στα χωριά Αγίου Γεωργίου, Μοναχιτίου, Καρπερού, Κηπουριού, Σιταρά και Σπηλαίου στο νομό Γρεβενών.Αρχικά, καταγράφονται παιδιά σ’ ένα χωριό να τραγουδούν τα κάλαντα το Σάββατο του Λαζάρου, τις λεγόμενες «Λαζαρίνες». Την Κυριακή των Βαΐων γυναίκες ντυμένες με παραδοσιακές φορεσιές της Μακεδονίας χορεύουν και τραγουδούν τα κάλαντα περιτριγυρισμένες από κατοίκους του χωριού. Τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι γυναίκες ασβεστώνουν, καθαρίζουν και ετοιμάζουν τα Λαμπροκούλουρα. Παράλληλα, αναδεικνύεται το βάψιμο των αυγών τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης καθώς και τις λεγόμενες «περδίκες», ειδικά βαμμένα αυγά που προσφέρονται σε ειδικά πρόσωπα. Ακόμη, γίνεται λόγος για τις αγορές του Πάσχα και για την ολοκλήρωση των προετοιμασιών. Έπειτα, ακολουθούν πλάνα από τη βραδιά της Ανάστασης στην εκκλησία του χωριού. Ακόμα ένα ακόμη έθιμο είναι και αυτό των αθλοπαιδιών που γίνονταν τα απογεύματα της Μεγάλης Εβδομάδας. Τέλος, παρουσιάζεται και η «τετραμήδα», έθιμο-αποχαιρετισμός της Πασχαλιάς στα χωριά των Γρεβενών.Στις 19:00, θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία του Νυμφίου, σε απευθείας σύνδεση με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, Θεσσαλονίκη.ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/04/2025Την κοινωνική δραματική σειρά «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», που αποτελεί διασκευή του ομότιτλου μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη, παραγωγής 1975, θα παρακολουθήσετε από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, στις 11:00.Σκηνοθεσία: Βασίλης Γεωργιάδης.Τηλεοπτική διεύθυνση: Κώστας Λυχναράς.Παίζουν: Αλέξης Γκόλφης, Δήμος Σταρένιος, Γεωργία Βασιλειάδου, Κάτια Δανδουλάκη, Λυκούργος Καλλέργης, Αλίκη Αλεξανδράκη, Γιάννης Αργύρης, Ανδρέας Φιλιππίδης, Γιώργος Φούντας, Κώστας Γκουσγκούνης, Τζένη Φωτίου, Νίκος Χατζίσκος, Μαίρη Ιγγλέση, Νίκη Τριανταφυλλίδη, Βασίλης Τσάγκλος, Ελένη Ζαφειρίου Στάμυ Κακαρά, Νίκος Καλογερόπουλος, Νάσος Κεδράκας, Ηρώ Κυριακάκη, Φοίβος Ταξιάρχης κ.ά.Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, στις 18:00, θα παρακολουθήσουμε σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Ιερή Τέχνη», σε σενάριο και σκηνοθεσία Πάνου Καρκανεβάτου, που αναφέρεται στις εμβληματικές στιγμές της ιστορίας της εικονογραφίας. Ένα ταξίδι στον ανεξάντλητο κόσμο της Βυζαντινής εικονογραφίας. Μια ματιά στη διαδρομή της τέχνης των εικόνων με τον λόγο και το έργο σύγχρονων αγιογράφων.Στις 19:00, μεταδίδεται η Ακολουθία του Νυμφίου, σε απευθείας σύνδεση με τον Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γλυφάδας.ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 15/04/2025Στις 19:00, μεταδίδεται η Ακολουθία του Νυμφίου, σε απευθείας σύνδεση με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Πειραιώς.Στις 21:30, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το θρησκευτικό δράμα «Ο Παράδεισος είναι αληθινός» (Heaven Is For Real), παραγωγής ΗΠΑ 2014, σε σκηνοθεσία Ράνταλ Γουάλας, με τους Γκρεκ Κινίαρ, Κέλι Ράιλι, Κόνορ Κόρουμ, Τόμας Χέιντεν Τσερτς στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο Τοντ Μπούρπο, ένας επιχειρηματίας μικρής πόλης, εθελοντής πυροσβέστης και πάστορας, παλεύει να τα βγάλει πέρα σε μια δύσκολη χρονιά για την οικογένειά του. Ο πανέξυπνος μικρός γιος του Κόλτον μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο για επείγουσα χειρουργική επέμβαση και ο Τοντ με τη σύζυγό του Σόνια είναι πανευτυχείς με τη θαυματουργή επιβίωσή του. Όμως είναι εντελώς απροετοίμαστοι για αυτό που συμβαίνει στη συνέχεια: ο Κόλτον αφηγείται με αντικειμενικότητα αυτό που λέει ότι ήταν ένα καταπληκτικό ταξίδι στον ουρανό και πίσω.ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2025Στις 19:00, μεταδίδεται η Ακολουθία του Νιπτήρος, σε απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίων Μυροφόρων Πανοράματος Παλλήνης.Στις 21:30, μεταδίδεται το βιογραφικό ιστορικό δράμα «Ο Βαραββάς» (Barabbas), σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Φλέτσερ, με τους Άντονι Κουίν, Άρθουρ Κένεντι, Σιλβάνα Μανγκάνο, Τζακ Πάλανς, Βιτόριο Γκάσμαν, Χάρι Άντριους. Η ταινία που είναι βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Περ Λάγκερκβιστ, αφηγείται τη ζωή του ληστή Βαραββά, όπως αναφέρεται στο Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, καθώς και σε άλλα Ευαγγέλια της Εκκλησίας.ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 17/04/2025Στις 19:00, μεταδίδεται η Ακολουθία των Αγίων Παθών, σε απευθείας σύνδεση με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/04/2025Στις 07:45, μεταδίδονται «Ύμνοι Μεγάλης Εβδομάδας με τον Χρόνη Αηδονίδη» από την εκπομπή «Επικράνθη», παραγωγής 2005. Συγκινητικά αναγνώσματα της Μεγάλης Εβδομάδας απαγγέλλουν ο Γρηγόρης Βαλτινός και η Κοραλία Καράντη.Σκοπός της εκπομπής είναι η ανάδειξη του ανεξάντλητου πλούτου της ορθόδοξης εκκλησιαστικής μας μουσικής μέσα από τις φωνές του γνωστού μας σημαντικου Θρακιώτη παραδοσιακού τραγουδιστή Χρόνη Αηδονίδη, ο οποίος, ως γνωστόν, είναι και ψάλτης, της συνεργάτιδάς του, επίσης ψάλτριας, Νεκταρίας Καρατζή και του διακεκριμένου ψάλτη Δημήτρη Βερύκιου.Στις 08:00, μεταδίδεται η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και του Εσπερινού, σε απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου.Στις 12:00, από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Σαν παραμύθι», μεταδίδεται το επεισόδιο που είναι αφιερωμένο στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης. Το συγκεκριμένο επεισόδιο, παραγωγής 2006, σε σκηνοθεσία-σενάριο Νίκου Παπαθανασίου, αφηγείται τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν κατά τον 17ο αιώνα στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος. Το 1680, τη νύχτα του Πάσχα το μοναστήρι του Παντοκράτορα υμνολογεί την Ανάσταση του Κυρίου. Την πιο ιερή ώρα. Αλγερινοί πειρατές μπαίνουν με προδοσία στη μονή και σκορπούν τον θάνατο. Σήμερα ο αγιασμένος αυτός τόπος αποτελεί καταφύγιο και έδρα για τριάντα πέντε περίπου μοναχές, στην πλειοψηφία τους νέες γυναίκες με πανεπιστημιακή μόρφωση. Ξαγρυπνούν, προσεύχονται και υποδέχονται καθημερινά χιλιάδες πιστούς σε έναν επί Γης Παράδεισο.Στις 13:00, θα παρακολουθήσουμε το επεισόδιο με τίτλο «Τα Θεία Πάθη του σελιλόιντ», από την εκπομπή «Ριμέικ». Η Ρένα Θεολογίδου παρουσιάζει ένα επεισόδιο-αφιέρωμα στις ταινίες, το σενάριο των οποίων αναφέρεται στον Ιησού, στα Πάθη του και γενικά, στην πρωτοχριστιανική εποχή.Στις 16:00, στο ντοκιμαντέρ «Η Χαμένη Κιβωτός» (The Ark of the Covenant: History or Legend), γαλλικής παραγωγής 2020, για πρώτη φορά, μια γαλλο-ισραηλινή επιστημονική αποστολή αναλαμβάνει την ανασκαφή της Κιριάθ-Ιαρίμ, δυτικά της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με τη Βίβλο, η Κιβωτός της Διαθήκης, το ιερό σεντούκι που περιείχε τις Δέκα Εντολές, έμεινε εκεί για 20 χρόνια πριν μεταφερθεί στην Ιερουσαλήμ και εξαφανιστεί για πάντα.Μια συναρπαστική έρευνα που φέρνει αντιμέτωπη την αρχαιολογία και τα βιβλικά κείμενα για να λύσει το μυστήριο της χαμένης Κιβωτού.Στις 17:00, από το Αρχείο της ΕΡΤ, θα παρακολουθήσουμε την εκπομπή «Πού πας με τέτοια άνοιξη, καλέ μου;», με μοιρολόγια της Κρήτης από τον Λουδοβίκο των Ανωγείων, σε σκηνοθεσία Γιώργου Μούλιου και αφήγηση Αλέξη Κωστάλα.Στις 17:45, θα μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση η συναυλία που έδωσαν η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ, την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, στον Ιερό Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη.Πρόγραμμα συναυλίας:– H. Purcell: «Πρελούδιο και θάνατος της Διδούς» (σε διασκευή Δημήτρη Μητρόπουλου)– Wolfgang Amadeus Mozart: «Ave verum Corpus, K.618»– Wolfgang Amadeus Mozart: «Requiem in D minor, K. 626»Σολίστ: Μυρσίνη Μαργαρίτη (σοπράνο), Μαίρη-Έλεν Νέζη (μέτζο σοπράνο), Ιωάννης Καλύβας (τενόρος), Τάσος Αποστόλου (μπάσος).Μουσική διδασκαλία χορωδίας: Μιχάλης Παπαπέτρου. Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου.Στις 19:00, μεταδίδεται η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και η περιφορά του Επιταφίου, σε απευθείας σύνδεση με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.Στις 22:30, μεταδίδεται το βιογραφικό ιστορικό δράμα «Παύλος, ο Απόστολος του Χριστού» (Paul, Apostle of Christ), παραγωγής 2018, σε σκηνοθεσία Άντριου Χάιατ με τους Τζιμ Καβίζελ, Τζέιμς Φόκνερ, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, Τζοάν Γουόλεϊ κ.ά.Υπόθεση: Ρώμη, 67 μ.Χ. Ο Λουκάς, ως φίλος και γιατρός, ρισκάρει τη ζωή του όταν επιχειρεί να μπει στην πόλη της Ρώμης για να επισκεφθεί τον Παύλο, ο οποίος κρατείται αιχμάλωτος στο πιο σκοτεινό και ζοφερό κελί της φυλακής του Νέρωνα. Οι δύο άνδρες παλεύουν ενάντια σε έναν αποφασισμένο αυτοκράτορα και τις αδυναμίες του ανθρώπινου πνεύματος, προκειμένου να ζήσουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να διαδώσουν το μήνυμά τους στον κόσμο.Στη 01:15, θα μεταδοθεί το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Ω, γλυκύ μου έαρ». Εικόνες από τον Μυστικό Δείπνο, με διαφορετική οπτική παρουσίαση. Αντιδιαστέλλοντας τα γεγονότα, με πιστότητα προς το «Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο», δίνεται ο Μυστικός Δείπνος ως Φανερός στην ύπαιθρο, όπου στη θέση των μαθητών είναι γυναίκες.Σενάριο-καλλιτεχνική και μουσική επιμέλεια: Πέτρος Τσούκαλης. Σκηνοθεσία: Κώστας Τσαγκάρης. Πρωταγωνιστεί η Άννα Ιασωνίδου, η οποία περιστοιχίζεται από χορό δώδεκα γυναικών.Στη 01:45, θα παρακολουθήσουμε από το Αρχείο της ΕΡΤ τη δραματοποίηση των ύμνων του Ρωμανού του Μελωδού, παραγωγής 2000. Οι ύμνοι αναφέρονται στη Μεγάλη Πέμπτη, στη Μεγάλη Παρασκευή και στο Μεγάλο Σάββατο. Η απαγγελία-δραματοποίηση είναι βασισμένη στις πληροφορίες που υπάρχουν γύρω από το λειτουργικό δράμα των Παθών της Μεγάλης Εβδομάδας.Το κείμενο και η αφήγηση επενδύονται οπτικά με εικόνες από βυζαντινά έργα τέχνης.Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Μιχάλη Παναγιωτόπουλου, η διδασκαλία έμμετρων χορωδιακών αποσπασμάτων του Θωμά Κινδύνη και συμμετέχουν οι ηθοποιοί Νικήτας Τσακίρογλου, Μηνάς Χατζησάββας, Θωμάς Κινδύνης, Ανθή Ανδρεοπούλου κ.ά.ΕΡΤ3ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/04/2025Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, στις 17:00, η ΕΡΤ3 μεταδίδει τη σειρά ντοκιμαντέρ «Όψον και ψαλμός». Με τη φροντίδα του γέροντα Επιφάνιου, γυρισμένη αποκλειστικά στο Άγιον Όρος από τον κινηματογραφιστή Χρόνη Πεχλιβανίδη, η σειρά μάς προσφέρει πολλές και αξέχαστες εμπειρίες ανάτασης ψυχής και ταπεινής γαστριμαργικής απόλαυσης.ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 17/04/2025Στις 17:30, θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών, σε απευθείας μετάδοση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης.Στις 22:00, θα μεταδοθεί το ντοκιμαντέρ «Αιθιοπία, στα ίχνη των πρώτων Χριστιανών» (Ethiopia: On The Trail Of The First Christians), παραγωγής Γαλλίας, 2011, το οποίο αποτυπώνει για πρώτη φορά τη ζωή και τις συνήθειες της μοναστικής κοινότητας στο Γουολντεμπά της επαρχίας Τιγκράι, στη βόρεια Αιθιοπία. Σε αυτήν την απομονωμένη, αφιερωμένη αποκλειστικά στο μοναστικό βίο περιοχή, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα και απ’ όλα τα εγκόσμια, περίπου χίλιοι μοναχοί και ερημίτες ζουν με εγκράτεια, νηστεία και συνεχή προσευχή. Ο Φρανσουά Λε Καντρ, ερευνητής του Κέντρου Μελετών του Αφρικανικού Κόσμου, ταξιδεύει στο Γουολντεμπά για να παρατηρήσει τις θρησκευτικές συνήθειες των μοναχών και να μάθει για τον Άγιο Σαμουήλ, η μνήμη του οποίου εορτάζεται με λαμπρότητα στην Αιθιοπία, όπου οι μισοί περίπου από τους 80 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας είναι Χριστιανοί.Στις 23:00, –και σε επανάληψη την Μ. Παρασκευή στις 07:00– θα μεταδοθεί η μοναδική συναυλία κλασικής μουσικής «Θεόδωρος Κουρεντζής, Ρέκβιεμ του Μότσαρτ» (Salzburg Festival 2017: Mozart Requiem), σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση. Πρόκειται για το ντεμπούτο του Ελληνορώσου μαέστρου και του ρωσικού μουσικού συνόλου του, Aeterna (ορχήστρα και χορωδία), στο Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ το 2017, που συμπληρώνονται από το εξαιρετικό κουαρτέτο των νεαρών σολίστ Anna Prohaska, Katharina Magiera, Mauro Peter, Tareq Nazmi.ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/04/2025Στις 08:00, σε απευθείας μετάδοση από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και τον Εσπερινό της Αποκαθήλωσης.Στις 12:00, θα μεταδοθεί το ντοκιμαντέρ «Οι Καθεδρικοί της Κορσικής» (Corsican Cathedrals), σε σκηνοθεσία Sophie Bassaler, που αφηγείται την ιστορία του Χριστιανισμού στο νησί, μέσα από την παρουσίαση των τεσσάρων καθεδρικών και των πέντε προκαθεδρικών ναών, οι οποίοι αποτελούν σημαντική μαρτυρία για την πνευματική και καλλιτεχνική ιστορία της Κορσικής.Στις 16:00, θα παρακολουθήσουμε το ντοκιμαντέρ «Ο δρόμος του μαρτυρίου», σε σενάριο και σκηνοθεσία Νίκου Βεζυργιάννη. Βαδίζοντας το μονοπάτι της θυσίας του Θεανθρώπου, στην έρημο της Ιουδαίας και την ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ, ανακαλύπτουμε και πάλι τη συγκλονιστική ιστορία για την ιερότητα της πίστης στην αγάπη και την ανατροπή. Ένα μοναδικό πνευματικό ταξίδι για τη μαρτυρική πορεία του Χριστού από το Όρος των Πειρασμών μέχρι τον Γολγοθά.Στις 17:00, η σειρά ντοκιμαντέρ «Ακρίτες», παραγωγής ΕΡΤ3, που αναδεικνύει τους σύγχρονους Έλληνες οι οποίοι ζουν σε ακραίες συνθήκες, ασυνήθιστες, ζώντας και δουλεύοντας στα όρια, μας ταξιδεύει στο ερημονήσι Κυρά-Παναγιά στο θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων, όπου βρίσκεται το ομώνυμο μετόχι που ανήκει στη Μεγίστη Λαύρα Αγίου Όρους. Εκεί, ο πατέρας Ονούφριος και ο πατέρας Χαρίτωνας ζουν τη μοναστηριακή ζωή καταμεσής του πελάγους. Για τους περισσότερους ανθρώπους η ζωή του μοναστηριού είναι άγνωστη.Στις 18:00, σε απευθείας μετάδοση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου.Στις 22:00, σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, η μοναδική συναυλία «Βέρντι: Ρέκβιεμ στη Βασιλική του Αγίου Παύλου» (Verdi: Requiem from Santa Cecilia). Μέσα στη μεγαλειώδη «Basilica di San Paolo fuori le Mura», μία από τις τέσσερις παπικές βασιλικές της Ρώμης, αντηχεί το Ρέκβιεμ του Βέρντι, από μία από τις κορυφαίες ιταλικές ορχήστρες και χορωδίες, την Ακαδημία της Αγίας Καικιλίας, υπό τη διεύθυνση του Βρετανού μαέστρου Ντανιέλ Χάρντιγκ. Η ερμηνεία της διάσημης νεκρώσιμης ακολουθίας του Βέρντι από τον Χάρντινγκ αναδεικνύει έναν ακραίο διαλογισμό για το τέλος της ζωής και για το μυστήριο μετά τη ζωή. Μαζί τους, οι σπουδαίοι σολίστ Masabane Cecilia Rangwanasha, Yulia Matochkina, Charles Catronovo, Roberto Tagliavini.Πηγή: tvnea.com