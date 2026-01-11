Με φρέσκες εξελίξεις επιστρέφει τον Ιανουάριο η δημοφιλής σειρά «Το Σόι σου», καθώς ένα νέο πρόσωπο μπαίνει δυναμικά στην ιστορία και αλλάζει τις ισορροπίες. Ο Αποστόλης Τότσικας εντάσσεται στο καστ, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο που συνδέεται άμεσα με το παρελθόν της Όλγας Χαμπέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MyTV, ο ηθοποιός υποδύεται έναν άντρα με τον οποίο η Όλγα (Σοφία Πανάγου) είχε ζήσει στο παρελθόν μια έντονη ερωτική σχέση. Η επιστροφή του στη ζωή της δεν θα περάσει απαρατήρητη, καθώς πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις και φέρνει στην επιφάνεια καταστάσεις που θεωρούνταν λήξασες.

Η παρουσία του συγκεκριμένου χαρακτήρα λειτουργεί ως καταλύτης για τις εξελίξεις, αποκαλύπτοντας μυστικά, δημιουργώντας παρεξηγήσεις και δοκιμάζοντας τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Οι Χαμπέοι μπαίνουν σε νέα τροχιά, με τις ισορροπίες να αλλάζουν αισθητά.

Την ίδια στιγμή, τα επόμενα επεισόδια θα φιλοξενήσουν και μια guest εμφάνιση-έκπληξη, καθώς, η Χριστίνα Αλεξανιάν θα κάνει πέρασμα από τη σειρά. Η είσοδός της αναμένεται να φέρει απρόβλεπτες καταστάσεις και άφθονο χιούμορ, δίνοντας νέο αέρα στην καθημερινότητα των ηρώων.

Το «Σόι σου» συνεχίζει να επενδύει σε δυνατές προσθήκες και ανατροπές, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού στα νέα επεισόδια.

Πηγή: tvnea.com