2025-05-22 23:39:12

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μουσειακών και Τουριστικών Σιδηροδρόμων και Τραμ, (European Federation of Museum and Tourist Railways and Tramways), διεξήγαγε την Ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους 2025, (FEDECRAIL, Annual General Meeting, 2025) στην πρωτεύουσα Douglas, του Isle of Man. Η διάρκεια της Συνέλευσης ήταν από τις 8 έως τις 12 Μαΐου, προσφέροντας ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για τους εθελοντές, sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ