Η Microsoft αναπτύσσει νέα δυνατότητα για τα Windows 11 που θα επιτρέπει την απρόσκοπτη μετάβαση εφαρμογών μεταξύ συσκευών, παρόμοια με το Handoff της Apple.

Η λειτουργία "Cross Device Resume" εντοπίστηκε στο συνεδρία Build 2025, προτού η εταιρεία αφαιρέσει το demo που έδειχνε συνεδρία Spotify από κινητό να συνεχίζεται σε PC.



Σύμφωνα με τον Aakash Varshney, senior product manager για cross devices και experiences στη Microsoft, η νέα δυνατότητα προσφέρει μια ενδιαφέρουσα λύση για τους χρήστες. "Όταν ανοίγετε την εφαρμογή στην κινητή σας συσκευή ή tablet, τα Windows μπορούν να εμφανίσουν ένα διακριτικό badge ακριβώς στο εικονίδιο της εφαρμογής στη γραμμή εργασιών", εξήγησε ο Varshney στη συνεδρία "Create Seamless Cross-Device Experiences with Windows for your app" Build για προγραμματιστές.

Στο πλέον διαγραμμένο demo του Varshney, εμφανιζόταν το εικονίδιο της εφαρμογής Spotify με badge στη γραμμή εργασιών, και ένα μήνυμα όταν τοποθετούσατε το δείκτη πάνω από το badge που έλεγε "resume, recently opened on your mobile device". Η λειτουργία σχεδιάστηκε για να επιτρέπει στην εφαρμογή του Spotify να συνεχίζει στο PC ακριβώς από το σημείο όπου σταματήσατε στο κινητό.



"Το Spotify εκκινεί και επιστρέφω αμέσως στο ίδιο τραγούδι, που τώρα παίζει στον PC μου", δήλωσε ο Varshney. "Δεν χρειάζεται να ψάξω ή να ξεκινήσω από την αρχή, είναι μια ομαλή μετάβαση με ένα κλικ που διατηρεί τη μουσική και την εμπειρία χρήσης αδιάκοπη".



Όπως αναφέρεται, η Microsoft είχε ξεκινήσει δοκιμές μιας παρόμοιας λειτουργίας handoff εφαρμογών στα Windows 10 το 2016. Με το κωδικό όνομα Project Rome, η cross-device εμπειρία για εφαρμογές σχεδιάστηκε για προγραμματιστές να γράφουν εφαρμογές που μπορούν να "τρέχουν σε πολλαπλές συσκευές και να μεταφέρονται με τον χρήστη καθώς εναλλάσσεται μεταξύ συσκευών".



Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε μεγάλη υιοθέτηση του Project Rome στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελπίδες ότι το νέο Cross Device Resume θα έχει ευρύτερη αποδοχή από τους προγραμματιστές και τους χρήστες.

