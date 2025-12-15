2025-12-15 15:59:31
Φωτογραφία για Εκλογές ΟΣΕ: Στήριξη υποψηφιότητας Νίκου Τσικαλάκη από την ΠΑΣΚ-Σιδηροδρομικών
Σε ανακοίνωσή της η ΠΑΣΚ-Σιδηροδρομικών αναφέρει: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,Ο δεύτερος γύρος της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του εκπροσώπου των εργαζομένων αποτελεί μια κρίσιμη στιγμή με σημαντικό αντίκρισμα στην εργασιακή καθημερινότητα μας από την επόμενη κιόλας μέρα.Η μαζική προσέλευση στις κάλπες του πρώτου εκλογικού γύρου στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: ότι οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ sidirodromikanea
Το «Φως στο Τούνελ» στην κορφή με δυνατά ποσοστά
Εργαζόμενοι ΟΑΣΘ: Επείγουσα Απαιτητή Αναβάθμισης Μέτρων Ασφαλείας σε Ισόπεδη Διάβαση ΟΣΕ
