Φωτογραφία για Γνωρίστε το μακρύτερο εμπορευματικό τρένο της Ασίας! Δείτε το βίντεο!
Οι Ινδικοί Σιδηρόδρομοι ολοκλήρωσαν τη δοκιμαστική λειτουργία του «Rudrastra», του μακρύτερου εμπορευματικού τρένου της Ασίας, που εκτείνεται σε 4,5 χλμ. με 345 βαγόνια και επτά ατμομηχανές. Καλύπτοντας 209 χλμ. από το Ούταρ Πραντές στο Τζαρκάντ σε λίγο περισσότερο από πέντε ώρες, αυτό το ορόσημο ενισχύει τη εμπορευματική ικανότητα, μειώνει το κόστος και εκσυγχρονίζει την υποδομή εφοδιαστικής των sidirodromikanea
EXATHLON: Αυτός θα το παρουσιάσει και επίσημα στιλον ΣΚΑΪ
EXATHLON: Αυτός θα το παρουσιάσει και επίσημα στιλον ΣΚΑΪ
Η Stefania απο την Eurovision 2021 και επίσημα σε reality επιβίωσης...
Η Stefania απο την Eurovision 2021 και επίσημα σε reality επιβίωσης...
