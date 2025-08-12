2025-08-12 14:48:07

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με ανακοίνωσή του, ‘’θεωρεί ως απολύτως καταδικαστέα και απαξιωτικά για το ιατρικό λειτούργημα περιστατικά παράνομης συνταγογράφησης, όπως το ανάλογο που καταγγέλθηκε πρόσφατα και αφορούσε στη συνταγογράφηση ακριβών σκευασμάτων.



Ο ΠΙΣ έχει εισηγηθεί κατ΄επανάληψη στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας την εισαγωγή διαδικασίας που θα αποτρέψει την επανάληψη παρόμοιων περιστατικών. Πρόκειται για τη μέθοδο του Κωδικού Μιας Χρήσης, του αποκαλούμενου και ως OTP, προκειμένου ο κάτοχος του ΑΜΚΑ στον οποίο διενεργείται συνταγογράφηση να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και να δίνει τη συγκατάθεσή του προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.



Ευελπιστούμε πως οι εκπρόσωποι του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας θα κάνουν επιτέλους αποδεκτή την πρόταση του ΠΙΣ, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς για τα φάρμακα που συνταγογραφούνται στο ΑΜΚΑ τους’’.



Πηγή : iatronet

