2025-08-12 14:48:07
Φωτογραφία για ΠΙΣ: Aπολύτως καταδικαστέα και απαξιωτικά για το ιατρικό λειτούργημα περιστατικά παράνομης συνταγογράφησης
''Ο ΠΙΣ έχει εισηγηθεί κατ΄επανάληψη στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας την εισαγωγή διαδικασίας που θα αποτρέψει την επανάληψη παρόμοιων περιστατικών.''

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με ανακοίνωσή του, ‘’θεωρεί ως απολύτως καταδικαστέα και απαξιωτικά για το ιατρικό λειτούργημα περιστατικά παράνομης συνταγογράφησης, όπως το ανάλογο που καταγγέλθηκε πρόσφατα και αφορούσε στη συνταγογράφηση ακριβών σκευασμάτων.

Ο ΠΙΣ έχει εισηγηθεί κατ΄επανάληψη στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας την εισαγωγή διαδικασίας που θα αποτρέψει την επανάληψη παρόμοιων περιστατικών. Πρόκειται για τη μέθοδο του Κωδικού Μιας Χρήσης, του αποκαλούμενου και ως OTP, προκειμένου ο κάτοχος του ΑΜΚΑ στον οποίο διενεργείται συνταγογράφηση να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και να δίνει τη συγκατάθεσή του προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ευελπιστούμε πως οι εκπρόσωποι του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας θα κάνουν επιτέλους αποδεκτή την πρόταση του ΠΙΣ, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς για τα φάρμακα που συνταγογραφούνται στο ΑΜΚΑ τους’’.

Πηγή : iatronet 
pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
SILVER ALERT στον Πειραιά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
SILVER ALERT στον Πειραιά
Αλλαγή σκυτάλης στον ΟΣΕ – Νέα μεταβατική διοίκηση και συγκρότηση εντός ημερών του νέου ενιαίου σιδηροδρομικού φορέα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αλλαγή σκυτάλης στον ΟΣΕ – Νέα μεταβατική διοίκηση και συγκρότηση εντός ημερών του νέου ενιαίου σιδηροδρομικού φορέα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανακοίνωση για μη διαθεσιμότητα του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης την Κυριακή 22/6/2025 από 8:00 έως 11:00
Ανακοίνωση για μη διαθεσιμότητα του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης την Κυριακή 22/6/2025 από 8:00 έως 11:00
Έναρξη συνταγογράφησης και διάθεσης προληπτικής αγωγής αντιρετροϊκών φαρμάκων από το ΕΣΥ – Ποιους αφορά
Έναρξη συνταγογράφησης και διάθεσης προληπτικής αγωγής αντιρετροϊκών φαρμάκων από το ΕΣΥ – Ποιους αφορά
Απτόητο το κύκλωμα της παράνομης συνταγογράφησης: Έγραψαν ξανά 200 κουτιά ηρεμιστικού στο ΑΜΚΑ του ίδιου ασθενή
Απτόητο το κύκλωμα της παράνομης συνταγογράφησης: Έγραψαν ξανά 200 κουτιά ηρεμιστικού στο ΑΜΚΑ του ίδιου ασθενή
Ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ για τη μη διαθεσιμότητα του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
Ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ για τη μη διαθεσιμότητα του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
Υπουργείο Υγείας: Εκτός συνταγογράφησης 5 δραστικές ουσίες – Πόσα φάρμακα και ποιες παθήσεις αφορούν
Υπουργείο Υγείας: Εκτός συνταγογράφησης 5 δραστικές ουσίες – Πόσα φάρμακα και ποιες παθήσεις αφορούν
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
"ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ" για τον Πέτρο Κουσουλό - Η ανάρτηση του μετά την ανακοίνωση του AΝΤ1
Φαίη Μαυραγάνη: Η ταυτότητά μου χτίστηκε μέσα από «όχι» και μέσα από στιγμές πολλές και δύσκολες
Φαίη Μαυραγάνη: Η ταυτότητά μου χτίστηκε μέσα από «όχι» και μέσα από στιγμές πολλές και δύσκολες
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/8/2025)
Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν ξανά αυλαία για την Τελευταία Πράξη στον ΑΝΤ1
Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν ξανά αυλαία για την Τελευταία Πράξη στον ΑΝΤ1
«Σούπερ Ήρωες»: Το πρώτο μικρό τρέιλερ τις σειράς του ΑΝΤ1
«Σούπερ Ήρωες»: Το πρώτο μικρό τρέιλερ τις σειράς του ΑΝΤ1