Το σχέδιο πενταετούς ανασυγκρότησης με γερμανική τεχνογνωσία και νέο πλαίσιο λειτουργίας με 117 βιογραφικά από το εξωτερικόΗ Ελλάδα επιχειρεί, 2,5 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, να επανασχεδιάσει το μέλλον του σιδηροδρόμου με όρους που παραπέμπουν σε εταιρικό μετασχηματισμό μεγάλης κλίμακας.ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΑΝΝΕnewmoney.grΗ αλλαγή ηγεσίας στον ΟΣΕ, η υπό διαπραγμάτευση στρατηγική συνεργασία με τη sidirodromikanea
