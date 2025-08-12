2025-08-12 21:08:18

Η Stefania ετοιμάζεται να δοκιμάσει τις αντοχές και τις δυνάμεις της σε έναν απαιτητικό στίβο μάχης Η Ελληνο-Ολλανδή τραγουδίστρια, που έγινε γνωστή το 2021 όταν εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision και κατέκτησε την 10η θέση, αποκάλυψε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram πως θα συμμετάσχει στον καινούργιο κύκλο του δημοφιλούς ολλανδικού reality επιβίωσης, Expeditie Robinson.



Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει αγαπηθεί από το κοινό, καθώς έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην ολλανδική τηλεόραση το 2000 και βασίζεται στο μοντέλο του Survivor. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε δύο ομάδες που παλεύουν για το φαγητό και τα έπαθλα σε ένα απομονωμένο και σκληρό περιβάλλον.



«Ήρθε η δική μου στιγμή!! Ειλικρινά, ποτέ δεν πίστευα ότι θα τολμούσα κάτι τέτοιο, αλλά είμαι πολύ περήφανη για αυτήν την απίστευτη εμπειρία, κάτι που θα μου μείνει αξέχαστο! Το Expeditie Robinson επιστρέφει στο RTL4 από την Κυριακή 31 Αυγούστου και μπορώ να σας πω πως αυτή η σεζόν θα είναι εκπληκτική!!», έγραψε η Stefania την Δευτέρα το μεσημέρι.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ