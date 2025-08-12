-. η δυσβίωση της εντερικής μικροχλωρίδας παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της νόσου του Parkinson.-. οι μικροβιακές αλλαγές επηρεάζουν τη συσσώρευση της α-synuclein και τη νευροφλεγμονή στην νόσο του Parkinson.-. η εντερική μικροχλωρίδα θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μη επεμβατικός βιοδείκτης για την έγκαιρη διάγνωση της Parkinson.-. οι διατροφικές παρεμβάσεις και τα προβιοτικά προσφέρουν πολλά υποσχόμενες θεραπείες που βασίζονται στη μικροχλωρίδα.-. oι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, παρόλο που οι άνθρωποι από κάθε χώρα είχαν διαφορετικά βακτήρια στο έντερο, όλοι όσοι έπασχαν από τη νόσο του Parkinson είχαν λιγότερα βακτήρια που παράγουν βιταμίνες Β2/ριβοφλαβίνη και Β7/βιοτίνη.Οι ασθενείς με Parkinson ενδέχεται να έχουν έλλειψη βασικών βιταμινών λόγω ανισορροπίας των βακτηρίων του εντέρουΗ νόσος του Parkinson έχει συνδεθεί με τα βακτήρια του εντέρου και νέα έρευνα υποδηλώνει ότι η έλλειψη βιταμινών λόγω αυτής της ανισορροπίας του εντέρου ενδέχεται να αποτελεί μέρος του προβλήματος, με τα συμπληρώματα βιταμινών Β να μπορούν ενδεχομένως να βοηθήσουν.Επιστήμονες στην Ιαπωνία μελέτησαν δείγματα κοπράνων από άτομα με Parkinson και τα συνέκριναν με δείγματα από υγιή άτομα σε διάφορες χώρες.Διαπίστωσαν αλλαγές στα βακτήρια του εντέρου που μείωναν την ικανότητα του οργανισμού να παράγει ριβοφλαβίνη/βιταμίνη Β2 και βιοτίνη/βιταμίνη Β7.Αυτές οι βιταμίνες βοηθούν τα βακτήρια του εντέρου να παράγουν λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας και polyamines, που διατηρούν υγιή το προστατευτικό στρώμα βλέννας του εντέρου.Χωρίς επαρκή ποσότητα αυτών, η βλέννα αραιώνει, το έντερο γίνεται πιο διαπερατό και τοξίνες όπως φυτοφάρμακα ή χημικά καθαριστικά μπορούν να φτάσουν και να βλάψουν τα νεύρα του εντέρου.Αυτή η βλάβη μπορεί να προκαλέσει τη συσσώρευση επιβλαβών πρωτεϊνών α-synuclein, οι οποίες στη συνέχεια εξαπλώνονται στον εγκέφαλο, σκοτώνοντας τα κύτταρα που παράγουν dopamine και προκαλώντας τα συμπτώματα του ParkinsonΠροηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι υψηλές δόσεις ριβοφλαβίνης μπορούσαν να βελτιώσουν την κίνηση σε ορισμένους ασθενείς, ειδικά όταν το κόκκινο κρέας αφαιρούνταν από τη διατροφή τους.Οι ερευνητές προτείνουν να ελέγχονται τα επίπεδα βιταμίνης Β2 και βιταμίνης Β7 σε ασθενείς με Parkinson και στη συνέχεια να χορηγούνται συμπληρώματα σε όσους έχουν χαμηλά επίπεδα, ως μια απλή, στοχευμένη θεραπεία παράλληλα με άλλες στρατηγικές, όπως η διατήρηση ενός υγιούς μικροβιώματος του εντέρου και η μείωση της έκθεσης σε τοξίνες.μετάφραση και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia - botanologia.grπηγή:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306452225007651Nishiwaki, H., et al. "Meta-analysis of shotgun sequencing of gut microbiota in Parkinson’s disease. NPJ Parkinsons Dis." 2024,https://www.nature.com/articles/s41531-024-00724-zhttps://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10893096/https://www.parkinsonsnsw.org.au/little-known-bacterium-could-be-the-culprit-behind-parkinsons/https://www.futura-sciences.com/https://neurosciencenews.com/vitamin-b-parkinsons-microbiome-26335/https://neurosciencenews.com/vitamin-b-parkinsons-microbiome-26335/