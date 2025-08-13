2025-08-13 06:16:28
Φωτογραφία για ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2025
Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως: Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από sidirodromikanea
Ορμπάν: Η Ρωσία κέρδισε τον πόλεμο στην Ουκρανία
Συνεχείς βανδαλισμοί και καταστροφές εξοπλισμού προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις.
