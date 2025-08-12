2025-08-12 21:08:19
Στην κάμερα της εκπομπής «Καλοκαιρινό ραντεβού» και τη δημοσιογράφο Άννα Ζηρδέλη μίλησε το πρωινό της Τρίτης ο Δημήτρης Μακαλιάς, αναφερόμενος τόσο στα θεατρικά του σχέδια όσο και στην απουσία του από την τηλεόραση.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς σημείωσε χαρακτηριστικά πως «είμαι ένας άνθρωπος, ένας απλός κοινός θνητός, που παλεύει για να επιβιώσει. Δεν θα πω για το μεροκάματο ή για την φρυγανιά και το παντεσπάνι, δεν έχει σημασία, αλλά παλεύω για να επιβιώσω. Εμείς στις 13 Σεπτέμβρη θα βρεθούμε στο Βεάκειο μαζί με την Ευγενία Σαμαρά, τον Κώστα Μαλλιάτση και την Έλενα Χαραλαμπούδη για να κάνουμε μια παράσταση που θα συζητάμε θέματα που αφορούν και γονείς αλλά και single ανθρώπους. Αυτό εννοείται πως είναι πολύ ωραία ιδέα και για τηλεοπτική πρόταση, σε κάποια άλλη χώρα μπορεί να πήγαινε πάρα πολύ καλά. Γιατί η τηλεόραση στην Ελλάδα δεν θέλει τέτοια πράγματα, φρέσκες ιδέες».

«Δεν υπάρχει περίπτωση να με δείτε τη νέα σεζόν στην ΕΡΤ. Εμένα σίγουρα όχι, δεν θα με δείτε, δεν έχω κάποια πρόταση από την ΕΡΤ».

«Φέτος συζήτησα κάποια πράγματα για να είμαι από πίσω από τις κάμερες, μήπως μπορούσα δηλαδή να βοηθήσω σε ένα μεγάλο πρότζεκτ, είμαι πολύ θετικός. Δεν είχα όμως χρόνο αυτή τη χρονιά γιατί έχω πολύ θέατρο» συμπλήρωσε, επίσης, ο Δημήτρης Μακαλιάς στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στο μαγκαζίνο του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου στο OPEN.

Πηγή: tvnea.com
