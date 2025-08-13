2025-08-13 07:35:07
Φωτογραφία για Τρένο που μετέφερε πιθανώς επικίνδυνα υλικά εκτροχιάστηκε στο Πάλο Πίντο του Τέξας, σύμφωνα με αξιωματούχους.
Περίπου 35 βαγόνια της Union Pacific Railroad εκτροχιάστηκαν, ανέφερε η εταιρεία.Τρένο που μετέφερε πιθανώς επικίνδυνα υλικά εκτροχιάστηκε στο Τέξας: Αξιωματούχοι Ένα τρένο που ενδέχεται να μετέφερε επικίνδυνα υλικά εκτροχιάστηκε στην κομητεία Πάλο Πίντο του Τέξας την Τρίτη, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.abcnews.go.comΈνα τρένο που πιθανόν μετέφερε επικίνδυνα υλικά εκτροχιάστηκε στην κομητεία sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συνεχείς βανδαλισμοί και καταστροφές εξοπλισμού προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συνεχείς βανδαλισμοί και καταστροφές εξοπλισμού προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις.
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ GPU της AMD ΜΕΤΡΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ: ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ RDNA 4
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ GPU της AMD ΜΕΤΡΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ: ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ RDNA 4
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γνωρίστε το μακρύτερο εμπορευματικό τρένο της Ασίας! Δείτε το βίντεο!
Γνωρίστε το μακρύτερο εμπορευματικό τρένο της Ασίας! Δείτε το βίντεο!
Άνδρας πηδάει σε κινούμενο τρένο υψηλής ταχύτητας
Άνδρας πηδάει σε κινούμενο τρένο υψηλής ταχύτητας
Το θαύμα των Κινέζων -Παρουσίασαν ένα νέο τρένο που ταξιδεύει με 600 χλμ./ώρα
Το θαύμα των Κινέζων -Παρουσίασαν ένα νέο τρένο που ταξιδεύει με 600 χλμ./ώρα
Πολωνία: Από θαύμα γλύτωσε οδηγός βαν όταν συγκρούστηκε με διερχόμενο τρένο - Βίντεο
Πολωνία: Από θαύμα γλύτωσε οδηγός βαν όταν συγκρούστηκε με διερχόμενο τρένο - Βίντεο
Το πρώτο τρένο χωρίς οδηγό στην Ευρώπη βγαίνει στις γραμμές και έχει ήδη μεταφέρει επιβάτες
Το πρώτο τρένο χωρίς οδηγό στην Ευρώπη βγαίνει στις γραμμές και έχει ήδη μεταφέρει επιβάτες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2025
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2025
Ορμπάν: Η Ρωσία κέρδισε τον πόλεμο στην Ουκρανία
Ορμπάν: Η Ρωσία κέρδισε τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κώστας Μάλλιος: «Ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι το στέκι μου».
Κώστας Μάλλιος: «Ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι το στέκι μου».
Δημήτρης Μακαλιάς: «Παλεύω για να επιβιώσω – Η τηλεόραση στην Ελλάδα δεν θέλει φρέσκες ιδέες...»
Δημήτρης Μακαλιάς: «Παλεύω για να επιβιώσω – Η τηλεόραση στην Ελλάδα δεν θέλει φρέσκες ιδέες...»
Prime time 2025: Στις 22 Σεπτεμβρίου η μεγάλη πρεμιέρα – Η άτυπη συμφωνία και η στρατηγική των καναλιών
Prime time 2025: Στις 22 Σεπτεμβρίου η μεγάλη πρεμιέρα – Η άτυπη συμφωνία και η στρατηγική των καναλιών