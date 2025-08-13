2025-08-13 07:35:07

Περίπου 35 βαγόνια της Union Pacific Railroad εκτροχιάστηκαν, ανέφερε η εταιρεία.Τρένο που μετέφερε πιθανώς επικίνδυνα υλικά εκτροχιάστηκε στο Τέξας: Αξιωματούχοι Ένα τρένο που ενδέχεται να μετέφερε επικίνδυνα υλικά εκτροχιάστηκε στην κομητεία Πάλο Πίντο του Τέξας την Τρίτη, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.abcnews.go.comΈνα τρένο που πιθανόν μετέφερε επικίνδυνα υλικά εκτροχιάστηκε στην κομητεία sidirodromikanea

